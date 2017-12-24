紫南宮旺來富 元旦發送

紫南宮發表新版招財錢母「旺來富」，主委莊秋安（右）祝大家又旺又富！（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導

南投縣竹山鎮紫南宮的招財錢母炙手可熱，迎接生肖狗年的新版「旺來富」錢母，將於2018年元旦首度發送，紫南宮主委莊秋安保證，當天上午9時前排進隊伍，一定可以領到錢母，也祝福大家新的一年又旺又富，萬事平安大發財。

紫南宮23日發表新版招財錢母，莊秋安表示，因逢農曆生肖狗年，所以錢母上呈現狗的圖騰，並且印鑄「金犬聲隆福運增」字樣，寓意忠狗守護家園及財富，因此取名「旺來富」。

元旦首發招財錢母，排隊起點在「龍轉好運」銅雕裝置藝術前，往楓仔林方向延伸；紫南宮歷來發送招財錢母，都是人潮洶湧，排隊人龍可長達8公里！莊秋安表示，當天上午9時前排進隊伍，就一定可以拿到銀色錢母1枚。

如果元旦沒有領到錢母，2018年1月21日，也可以持20張未兌獎的有效統一發票，兌換招財錢母1枚，當天預計募集10萬張統一發票，全數捐贈給創世基金會、華山基金會。

2月16日（農曆大年初一）發招財錢母，還有限量2000顆金雞蛋，蛋中有2錢、1錢金元寶，紅包從600元到4800元不等的現金，以及典藏版錢母、紫南宮特製琉璃項鍊等獎品。

此外，挽袖捐熱血，也可以獲得招財錢母，地點在水濂廣場，捐血時間請上紫南宮官網查詢。

(中國時報)

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