嘉義鐵路高架化 美夢成真

2017年12月24日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市鐵路高架化先期工程23日動土，副總統陳建仁、交通部長賀陳旦親臨主持，陳建仁除要求施工單位好好溝通，務必降低對民眾生活的衝擊，希望這件讓嘉義縣、市脫胎換骨的百年重要建設，中央會與地方一起打拚，把嘉義市區鐵路高架化做得盡善盡美，盼在眾人努力下，工程如期完成。

嘉義市長涂醒哲指鐵路高架化是近30年來所有立委、市長喊出的共同政見，昨終於美夢成真。

涂醒哲說，肩負打通嘉市交通任督二脈，與都市改造重任的市區鐵路高架化計畫，因昨天的動土，自此大步往前推進，除感謝總統蔡英文就職不到半年，就裁定今年要開工，不但讓鐵路高架化成真，還給了60億元以上大紅包，讓地方配合款從99億元降到38億元，尤其市議會也予以支持，強調嘉市鐵路高架化是這1任市長和這1屆議會的共同成就。

嘉義縣長張花冠則疾呼，嘉市鐵路高架化已動土，相鄰的嘉縣民雄鄉和水上鄉，就縣市一體地區發展整體考量，兩鄉鎮的鐵路高架化建設有其絕對的必要性，且如果能跟嘉市高架化段一起施工，將大大縮短興工時間和經費，請交通部大力支持，盡速核定嘉縣段的可行性研究計畫。

市議會雖被涂醒哲指名要特別感謝，議長蕭淑麗卻表達對高架化工程憂心，指整個鐵路高架化的廊路尚未確認、規畫設計尚未完成、土地未徵收、地上物未拆，未來10年嘉市恐陷入交通黑暗期，再加上嘉市除負擔38.3億元工程費外，還要負擔近50億元土地徵收、地上物補償金等費用，未來嘉市可能因此面臨上百億龐大財政負債，要如何因應？不容忽視。

(中國時報)