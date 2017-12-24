龍發堂變疫區 管制只出不進

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中國時報
／高雄報導

龍發堂爆發高市20年來首見大規模阿米巴痢疾及結核病疫情，衛生局歷時5個月輔導未見改善，祭出鐵腕防疫，23日公告為疫區，移動管制只出不進外，逐一安置高風險住民，若未再提有效感控措施，不排除最快1月全數淨空，換言之，走過半世紀的龍發堂，恐將成為歷史名詞。

原本龍發堂有503名堂眾，近來分批安置高風險住民至各大醫療院所。衛生局副局長林盟喬昨受訪強調，當前要求移動管制只出不進，實施逐步撤離，以精神疾病1、2類64名重症者為優先，預計下周會全數安置完畢，下一個階段優先安置名單再評估中。

林盟喬說，過去醫療水準不發達時代，龍發堂確實扮演要角，具有不可抹滅功勞，但堂方未能與時俱進，除無法獲合法化外，浴廁環境差，不符現代化功能，加上僅22名未受專業訓練人力，照顧功能嚴重不足，短期內要改善難度頗高，衛生局只好積極稽查、輔導。

他說，公告龍發堂為法定傳染病流行地點，這個禁令沒有期限，會這麼做是因還有傳染疑慮，連月來堂方改善有限，不得不祭出鐵腕，一旦堂方願意正視改善，以達到有效感控措施，這禁令隨時可以取消。

衛生局連日來動作頻頻，幾乎以一天一新聞稿方式，給龍發堂壓力。但沒說破的是，要是龍發堂再擺爛無作為，勢必走向終結營運之日。林盟喬語帶保留說，每天至少會移出3名堂眾，慢慢將堂眾移出，直到改善為止。

(中國時報)

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