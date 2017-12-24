150唐寶寶不孤單 包場度耶誕

150個唐寶寶家庭23日到卡司蒂菈樂園DIY披薩、蛋糕、玩遊戲，提前歡度耶誕節。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

13歲的小皓是唐寶寶，父母曾擔心公婆無法承受、外界異樣眼光，封閉自我，直到小皓2歲時全家搬離老家，接觸唐氏症基金會後發現自己不孤單，開始坦然面對，23日在同為唐寶寶家長的興城科技董事長戴又新贊助下，和另外150位唐寶寶在卡司蒂菈樂園DIY披薩、蛋糕、玩遊戲，提前歡度耶誕。

「以前從潛意識排斥孩子是唐寶寶！」小皓的媽媽說，直到發現還有混和多障別的孩子，父母依舊開心，她才驚覺：「為何要自怨自哀？」開始敞開心房帶孩子接觸人群，笑言很喜歡觀光工廠，可以讓小皓嘗試手作、訓練肌耐力、培養自信：「現在要幫忙他都不肯呢！」

7歲兒子也是唐寶寶的戴又新說，身為家長很了解外界排斥的眼光，為了讓大家更自在，過去都是包下餐廳讓唐寶寶團聚，今年適逢公司成立10周年、唐氏症基金會20周年，決定移師觀光工廠，也讓公司的同仁親子同歡，並試著了解、認識和接納唐寶寶。

150個唐寶寶家庭昨同歡，DIY時唐寶寶不時偷吃半成品，歡笑聲不斷，每個人都洋溢開心笑靨。唐氏基金會執行長林美智說，戴又新不但連7年在佳節包場提前歡度耶誕，平時也訂購年節禮盒支持，更難能可貴的是，從身邊開始慢慢影響更多人，盼大家一起幫助唐寶寶，強調大桃園地區約有3000位唐寶寶，但卻常舟車勞頓往林口尋求服務，希望市府等相關單位能幫忙找「家」，讓桃園的唐寶寶有日常學習、工作訓練的場域。

(中國時報)

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