學童戴防毒面罩 爭取室內體育館

2017年12月24日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

每逢空氣汙染嚴重，學生無法在戶外上體育課，但左營區勝利國小遷校已15年，仍等不到室內體育館，全校師生23日利用校慶運動會，戴著造型防毒面罩，怒吼「拒絕霾害幼苗，給我室內場館」，要求市府重視他們上體育課的權利。

勝利國小原本在蓮池潭畔，2003年遷校至南屏路，至今仍無室內體育館，在高雄市教師職業工會協助下，師生23日利用53周年校慶運動會，發動連署抗議。

環保署左營測站顯示，今年共136天空氣品質指標AQI大於100，自治市小市長楊喬安說，每次空汙嚴重，體育課就不能上，夏天空氣較好，但遇到下雨，也得在川堂邊掃水邊運動，真的需要體育館。

立委黃昭順、市議員李柏毅均參與連署，黃昭順說，孩子站出來爭取運動空間，是對政府最沉痛的呼籲；李柏毅強調，會繼續向市府爭取勝利國小室內場館。

校長顏永進補充，除了沒有體育館，原規畫60間教室，也因第三期工程暫緩，至今僅48間，學生擠在一起，室內氣味就像臭豆腐，盼市長陳菊聽到學童心聲，啟動校舍工程。

高市教育局回應，室內體育館預算得向中央提案爭取，教育局會持續努力，也將結合社區設置「樂活運動館」，降低空汙對教學的影響；但，第三期校舍因少子化影響，評估學生人數未達增建教室標準，未來將視需求調整。

(中國時報)