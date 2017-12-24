學童戴防毒面罩 爭取室內體育館

高雄勝利國小四年八班學生自製創意防毒面罩，戴著面罩參加校慶運動會，凸顯長期得在戶外風吹雨淋、呼吸髒空氣跑步的窘境。（林宏聰攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

每逢空氣汙染嚴重，學生無法在戶外上體育課，但左營區勝利國小遷校已15年，仍等不到室內體育館，全校師生23日利用校慶運動會，戴著造型防毒面罩，怒吼「拒絕霾害幼苗，給我室內場館」，要求市府重視他們上體育課的權利。

勝利國小原本在蓮池潭畔，2003年遷校至南屏路，至今仍無室內體育館，在高雄市教師職業工會協助下，師生23日利用53周年校慶運動會，發動連署抗議。

環保署左營測站顯示，今年共136天空氣品質指標AQI大於100，自治市小市長楊喬安說，每次空汙嚴重，體育課就不能上，夏天空氣較好，但遇到下雨，也得在川堂邊掃水邊運動，真的需要體育館。

立委黃昭順、市議員李柏毅均參與連署，黃昭順說，孩子站出來爭取運動空間，是對政府最沉痛的呼籲；李柏毅強調，會繼續向市府爭取勝利國小室內場館。

校長顏永進補充，除了沒有體育館，原規畫60間教室，也因第三期工程暫緩，至今僅48間，學生擠在一起，室內氣味就像臭豆腐，盼市長陳菊聽到學童心聲，啟動校舍工程。

高市教育局回應，室內體育館預算得向中央提案爭取，教育局會持續努力，也將結合社區設置「樂活運動館」，降低空汙對教學的影響；但，第三期校舍因少子化影響，評估學生人數未達增建教室標準，未來將視需求調整。

(中國時報)

嘉市管樂節 踩街嘉年華 宜縣農舍說明會 正反方互槓

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。