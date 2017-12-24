宜縣農舍說明會 正反方互槓

宜蘭版農舍草案說明會23日在宜蘭大學召開，青年農民吳佳玲說，土地不是商品，不要讓後代子孫只能從課本上看到農村美景。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法（草案）」維持農舍用地上限10％、農業設施不超過30％，引發民間團體反彈，縣府23日召開說明會，贊成、反對兩方猶如不同世代的對立，雙方數次互嗆、氣氛火爆，說明會險些開不下去，一度中斷。

縣府農業處代理處長李新泰表示，草案中新增規定有農舍與農業設施臨路、集中配置，配置一次提出、杜絕二次施工等，農舍用地維持上限10％、農業設施不得超過30％都是中央法令規定，不會有農舍、設施變大的情形。

但不少人質疑農業設施許可會鬆綁，甚至變相成為農舍一部分，草案引起外界關注，說明會有400人參加，發言採登記制，率先發言的守護宜蘭工作坊發起人李寶蓮表示，代理縣長陳金德以照顧農民為藉口，沒談農業如何發展，「農舍等於農業嗎？」

由於反對方一早排隊登記發言，讓贊成縣府草案者高喊：「抗議！怎都是一群人發言！」怒嗆反對方是「假農民！」雙方唇槍舌戰、互不相讓。

民眾陳長義、莊鴻章都認為，縣府政策「非常好」、「是對的」，但申請興建農舍時就像調查站在問口供，注重的應該在管理，農地可蓋農舍的法源在農發條例，「不要將農地蓋農舍全當成犯法。」

壯圍鄉新南村長葉慶文批評，抗議方是「剝削農民，真可惡，可惡的份子。」感謝陳金德維護農民權益，要大家一起為縣府、為陳金德加油打氣。

宜蘭縣政府表示，將彙集各方意見，詳實記錄，補齊草案未臻周全之處後送縣務會議討論，通過後發布實施，辦法送農委會與縣議會備查，預計最快明年元旦上路。

(中國時報)

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