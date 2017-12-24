青社．造聚社造展 新住民料理飄香

友善列印
中國時報
／苗栗報導

苗栗縣社區營造及村落文化發展計畫成果展「青社．造聚」，23日在後龍客家圓樓登場，來自各鄉鎮市22個社區、青年團體和新住民各自展現社區特色，新住民料理大賽和闖關遊戲吸引不少民眾參加，感受在地社區的熱情和魅力。

苗栗全縣有274個村里，其中約85％接受過社區營造計畫挹注，活化社區發展並注入年輕活力。縣府結合社區舉辦盛大成果展，縣長徐耀昌、議員林寶珠、鄭秋風及各級民代，陸續到場為到場為社區加油打氣。

徐耀昌表示，此次22個社區各自展現特色，另有社區規畫師駐地成果發表、縣府推動社區治安、社福醫療、環保生態、環境景觀、人文教育及產業發展等成果。客家圓樓自11月份開放免費參觀，會場6大展區都湧現人潮，帶動遊客回流。

苗栗有多元族群文化，會場舉辦新住民料理大賽，吸引來自越南、印尼、菲律賓、泰國、蒙古自治區及大陸等國家，準備20道異國料理大PK。新住民穿著祖國服飾出賽，全神貫注烹飪色香味俱全的家鄉風味料理，由民眾試吃投票選出優勝佳餚。

文化觀光局長林彥甫指出，成果展主題名為「青社．造聚」，正是凝聚社區和青年團體，加上新住民料理比賽及文化體驗，期待不分族群共存共榮，永續發展。會中並邀縣長徐耀昌表揚社區規畫師駐地輔導的8個優秀社區。

(中國時報)

宜縣農舍說明會 正反方互槓 性侵單親媽判4年 上訴駁回

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。