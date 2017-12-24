青社．造聚社造展 新住民料理飄香

2017年12月24日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣社區營造及村落文化發展計畫成果展「青社．造聚」，23日在後龍客家圓樓登場，來自各鄉鎮市22個社區、青年團體和新住民各自展現社區特色，新住民料理大賽和闖關遊戲吸引不少民眾參加，感受在地社區的熱情和魅力。

苗栗全縣有274個村里，其中約85％接受過社區營造計畫挹注，活化社區發展並注入年輕活力。縣府結合社區舉辦盛大成果展，縣長徐耀昌、議員林寶珠、鄭秋風及各級民代，陸續到場為到場為社區加油打氣。

徐耀昌表示，此次22個社區各自展現特色，另有社區規畫師駐地成果發表、縣府推動社區治安、社福醫療、環保生態、環境景觀、人文教育及產業發展等成果。客家圓樓自11月份開放免費參觀，會場6大展區都湧現人潮，帶動遊客回流。

苗栗有多元族群文化，會場舉辦新住民料理大賽，吸引來自越南、印尼、菲律賓、泰國、蒙古自治區及大陸等國家，準備20道異國料理大PK。新住民穿著祖國服飾出賽，全神貫注烹飪色香味俱全的家鄉風味料理，由民眾試吃投票選出優勝佳餚。

文化觀光局長林彥甫指出，成果展主題名為「青社．造聚」，正是凝聚社區和青年團體，加上新住民料理比賽及文化體驗，期待不分族群共存共榮，永續發展。會中並邀縣長徐耀昌表揚社區規畫師駐地輔導的8個優秀社區。

(中國時報)