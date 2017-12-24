嘉市災難醫療救護隊 成軍

2017年12月24日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市災難醫療救護隊（DMAT）23日正式成軍，共有50多位醫護人員，由市長涂醒哲授旗，今年在台南進行災害事故演練，訓練精良，為地震頻仍的嘉義地區建立醫療急救衝鋒隊，以備不時之需。

涂醒哲表示，嘉義市地處地震帶且人口密集，一旦發生如921大地震等級或塵爆等災難，緊急應變救災刻不容緩，災難醫療救護隊即時搶救能有效減少死傷損失。

嘉義市災難醫療救護隊在重大災難發生第一時間發揮最佳時效、特殊專業、最高機動力，一有重大災變，嘉義市政府衛生局啟動災難醫療救護機制，災難醫療救護隊於2小時內出動，到災難現場建置醫療團，展開即刻救援。

災難醫療救護隊成員至少有4名醫師、8名護士（護理師或急救技術員）、4名行政人員及醫療輔助人員等共16人，特殊型醫療救護則至少有4名特殊型（Medical Operation Unit）專科醫師、8名護理人員（特殊技術人員）及3至4名行政及輔助人員。

這支團隊平時即有災難醫療進階課程的特殊專業訓練，包括爆炸傷、壓迫症候群、腔室症候群、緊急截肢、創傷性窒息、創傷後症候群、微粒吸入傷害、局限空間搜索與救援、生物性危害物質之醫療處置、災難的健康及公共衛生衝擊、災難流行病學。

(中國時報)