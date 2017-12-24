最熱血 軍校首辦鐵人三項

2017年12月24日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

陸軍官校及陸軍步兵訓練指揮部70年來首次開放舉行鐵人三項競賽，陸官的黃埔湖第一次開放讓選手游泳，步訓部也是首度打破「學生在校內禁騎單車規定，讓選手暢騎；但賽事場地屬軍事院校，受軍事堡壘法之約束，故進入參賽也謝絕大陸、香港及澳門等選手。

「2017黃埔金湯全國鐵人三項競賽」23日在陸官、步訓部展開，吸引500名全台鐵人選手參賽，包含以邁向200金牌為目標的張家班、黃埔金湯賽事代言人王金晴、鐵人三項國手蔡曜宇及郭修森、全運會鐵人三項銅牌黃于嫣等好手，不少國軍弟兄也報名競逐。

高雄市鐵人三項委員會表示，已經在愛河連續12年舉行世界級的城市鐵人三項賽事，不但成功行銷高雄，也讓愛好該賽事的鐵人必參加的年度活動。這次獲國防部及陸軍官校同意，破天荒將鐵人三項賽場拉到軍校，要給選手們不同的體驗。

「黃埔、金湯鐵人三項競賽」中的「黃埔」，代表陸軍官校，「金湯」則代表陸軍步兵訓練指揮部，是許多國軍中堅幹部訓練的搖籃，更是陸軍健兒擁有共同艱辛苦訓練、汗淚交織回憶的地方；參賽選手在黃埔湖畔開賽，游泳兩圈再從轉換區騎車經同心門進入步訓部，寬廣筆直的賽道讓選手盡享飆速快感，繞行4圈後，最後的跑步衝刺是挑戰陸官後山上坡的先鋒路，再接回景色優美的黃埔湖2圈，回到湖畔終點。

鐵人三項讓選手暢騎陸官、步訓部43.5公里，加上游泳1.5公里、路跑10公里，總共賽程合計54公里；「張家班」姐弟張婷婷、張家豪在女、男個人組封后、稱王。

(中國時報)