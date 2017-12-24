介文汲辭官 角逐國民黨基隆市長初選

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中國時報
╱基隆報導

基隆市長選舉，再添一人！國民黨籍前駐紐西蘭大使介文汲23日宣布參選市長選舉，日前辭掉大使，投入國民黨內初選。他表示，「5年來一直持續關注基隆發展，此次辭官參選，代表已經有下海破釜沉舟的決心！」由於藍營已經有前移民署長謝立功宣布參選、基隆市議長宋瑋莉不排除參選，讓藍營黨內初選再添變數。

60歲現居基隆的介文汲畢業於政大外交所，曾擔任外交部副司長、駐外辦事處主任、經濟部經貿談判代表辦公室副總談判代表，以及駐紐西蘭大使等職位，從事外交工作30多年，本月中旬剛辭去駐紐西蘭大使，隨即宣布投入選戰。

介文汲23日參加七堵長興國小、信義國中校慶，趁校慶時向媒體宣布將投入國民黨基隆市長選舉。他表示已經搬到基隆，且根據30多年外交經驗，這次參選就是要改變基隆，讓基隆更有國際觀及競爭力。

「我不是空降！」介還說，他已準備好競選團隊及辦公室，將全力爭取黨內提名。他話鋒一轉痛批民進黨從中央到地方的執政成績都很差，基隆如今港口沒落、路面不平、市容老舊且年輕人口外流，藍營很有希望在這次選戰中出頭。

「這是件好事！」謝立功對此表示，多一個競爭對手出來是好事，代表大家都非常關心基隆，只要有能力可以改變基隆現況，都是好人選，大家都可以共同為基隆未來拚出一片天。

謝立功說，他曾擔任過移民署長，而介是外交官，都有國際的視野，他1、2年前曾在基隆與介碰頭過，自認在接觸國際事務部分不會輸給介，如今也提出「再造北國門」的概念，將會腳踏實地一步一步拚選戰。

(中國時報)

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