社論－兩岸之危 蔡總統應澄清政策立場

2017年12月24日 04:10 中國時報 主筆室

新黨青年幹部遭到調查局大舉搜索、拘提、偵訊，大炮打小鳥的結果竟是「無保請回」，小鳥沒被轟死，大炮已經膛炸。事件經過5天，檢調頻頻澄清自己沒有違法，卻交代不出新黨幹部哪裡違法。這齣荒腔走板的鬧劇，不只重創司法公信，也為兩岸掀波，將大陸仇台情緒推上高點，蔡英文政府與台灣人民不能沒有警覺。

段宜康為蔡英文撇清說「民進黨高層不知」，這一點可先相信，但「不知」不等於「沒有責任」，禍因災源，仍是來自於民進黨，因為民進黨上台一系列的「敵中」作為，已然為「綠色麥卡錫主義」鋪墊了溫床。但我們要問，民進黨真的要把大陸當敵人嗎？台灣人民真的要隨著民進黨的腳步，把大陸當敵人嗎？

民進黨在心態上把大陸當敵人，因而敵視新黨與統派團體。這次爭議不是發端，而是進行中的序列事件。首先是草率三讀通過《組織犯罪防制條例》修正案，在放寬「組織」認定要件後，即可把愛國同心會等統派團體的抗爭視為「組織犯罪」，最重可判10年有期徒刑、1億罰金。把「統一主張」加罪化，不但違反民主原理，在心態上就是把大陸視為敵人。其次，立法院初審通過將《刑法》外患罪章中的「外國」擴大為「外國或敵人」，這項修法除了再度針對統派團體「量身設刑」外，更是直踩法理台獨的紅線，不但把大陸視之為敵，還視之為「外（國）」患。其後果將極為嚴重，民進黨若執意踩此紅線，是把台灣安危當兒戲。

而現在，又針對一個已成立24年，被視為「統派」最有政治聲量的新黨，檢調祭出了《國家安全法》大舉搜、拘，想要將新黨人士坐罪入罪。

從《組織犯罪條例》、《刑法》到《國安法》，眾罪齊加，多法併擊，民進黨政府的利刃所指，都是統派團體，其潛邏輯就是「大陸是敵人」，而與大陸理念接近的「統派團體」，就是「敵人組織」。說白了，這不就與台灣在威權統治或美國在麥卡錫年代的「匪諜就在你身邊」的邏輯如出一轍。陳長文教授曾說：「當台灣把大陸當朋友，大陸不一定是台灣的朋友，但當台灣把大陸當敵人，大陸就一定是台灣的敵人。」台灣真的要把大陸當敵人嗎？又或者，台灣付得起把大陸當敵人的代價嗎？

全面追殺統派團體，結果就是升高大陸內部民族主義的怒潮。即便大陸目前並不是採行西式民主的國家，但人民的怒火，大陸當局不可能無視不理，同時，大陸軍方也不乏強硬且極欲建立歷史戰功的少壯派將領，當民進黨政府赤裸裸地把大陸放上了「敵人」甚至「敵國」的天秤一端，在兩岸政、經、軍的實力極度懸殊的此時，台灣要不要衡量一下，我們有站上天秤另一端的對抗實力嗎？這種樹敵、造敵的愚行，和在大象腳邊騷癢的猴子、在公雞眼前挑釁的草螟，有什麼不同？民進黨因權力焦慮而盲目，台灣人民不能陪著一起愚昧。

再回到檢調搜索新黨青年幹部的事件，從調查局推責任給檢察官，檢察官把皮球踢給調查局，段宜康則撇清民進黨高層不知此事，從「推手門」的荒唐過程來看，應可相信，民進黨高層可能確實不知此事。但果真如此，就有兩種可能，一是調查局揣摩「敵中」上意，不待指令自動變身為「獵巫自走炮」，想要迎合表功；另一種可能，代表這一輛莽撞蠻衝的火車上竟然沒有駕駛，在沒有高層意志下，檢調無視兩岸大局、民主法治、政黨政治諸多不能踰越的紅線，竟埋頭蠻幹。不管是哪一種可能性，兩岸之勢、台灣之局，豈不危哉？

新黨事件令大陸仇台情緒再度燃起，蔡英文萬不可輕忽此效應，亡羊補牢時已急矣，蔡英文須由上而下、由近而遠，進行全面的損害管控。第一，總統府應出面說明，段宜康的撇清，比不上總統府正式與斷然澄清；第二，蔡英文不能繼續神隱，應公開重申她維持現狀、維持兩岸關係的決心未變；第三，要究責調查局的輕率盲動。

以上這3件事，都只是「治標救急」，更重要的是第4件事，那就是，民進黨必須扭轉其「敵中」的心態，這才是解除危機的「治本之道」。

(中國時報)