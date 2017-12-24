短 評－放話放到見鬼了

2017年12月24日 04:10 中國時報 主筆室

這次新黨青年被拘事件之所以引發社會強烈關注，主要是因為檢調單位的搜索拘提程序，嚴重不符合比例原則，而後續的演變，更是激起社會沉默已久的憤懣情緒。

眾所周知，案件偵查階段有「不公開」的原則，檢調單位也是以此為理由阻撓王炳忠的直播行為，甚至後續還打算究責。問題是，所謂「偵查不公開」是針對司法人員，避免偵查行為導致被告或者其他人的名譽遭受不必要損失，所以陳長文律師針對法務部長邱太三的發言，才言簡意賅回以「嘴巴閉緊就好」。

弔詭的是，最該奉行偵查不公開原則的司法人員，卻儼然成為對外放話的主力。在此之前，馬前總統的案件已經深受檢調放話之苦，而此次事件更是誇張，檢調一邊禁止律師到場，不讓外界得知內情，一邊卻又讓特定媒體渲染所謂大批人民幣和簡體字帳本等情事，明眼人都看得出來，這是要將當事人徹底「抹紅」，幾乎等於未審先判，將這樣行徑稱為「卑劣」應該沒有冤枉他們。

這還不夠，有綠營立委竟直指這是偵辦已久的案子收網而已，甚至還有名嘴公開指控新黨成立類似軍事訓練的團隊，放話到「活見鬼」的地步。台灣雖然保障新聞和言論自由，但檢調單位和名嘴都應該嚴守法律分際，不能為了特定目的就肆意引導輿論風向，罔顧事實不說，也直接對當事人的名譽造成極大傷害。

為了滌蕩社會風氣和推進司法改革，檢調單位應嚴管內部放話行動，同時也應推動修法，讓偵查不公開得到真正落實，違法者也能得到法律制裁。

(中國時報)