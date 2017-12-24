薪酸才是重點 不在修法

2017年12月24日 04:10 中國時報 林昭禎

不滿蔡政府修惡《勞基法》，勞團、工會23日上街抗議，連台北市勞工局長賴香伶都參加，嚇得行政院召開記者會滅火，重申勞動條件不惡化。但執政黨根本搞錯方向，民眾氣的是重修「一例一休」係基於企業考量，卻不見勞工想兼差、加班，不就是要多賺點錢，可見「低薪」才是職場長工時及過勞文化的原凶，單修《勞基法》並無法解決問題。

台灣人有多拚？據勞動部統計，近10年來我國製造業勞動力生產力平均每年成長5.2%，優於日、韓、美等主要國家，但勞動成本卻下降2.4%，也是各國之冠。主計總處的調查亦顯示，全台有1/3的受雇者月薪不到3萬元，就能了解勞工的心情是既薪酸又無奈。

行政院長賴清德日前與工商大老會面，勸請企業幫忙加薪，大老闆們回以薪資應尊重市場機制，抑或要求凍漲基本工資5年，才願意配合。央行總裁彭淮南在任內最後一次理監事會議後表示，資本可以自由流動，但勞動力流動不易，全球化使得勞工議價能力更弱，因此「政府關心是對的」，藉以駁斥大老觀點。

台灣勞工的薪酸在於生產力不低，報酬卻是凍漲多年。歷來的執政者並非視而不見，但解方不是促進產業升級轉型，就是調漲基本工資，甚至研議制訂最低工資法。只是產業升級路漫漫，成本高也不見得成功；提高基本工資，反而使邊際勞工人數由10年前的3%，增至目前的20%。

迫使當局維持低稅率、低水價與低電價的三低策略，以保住經濟成長2%至3%的顏面。卻沒注意到低人事成本的肇因是「缺乏共享成長果實之機制」，這點從1990年至2016年間，薪資占企業營運成本的比重下降7%，但盈餘提高5%，便可得證。因此日、韓、新加坡都有鼓勵企業加薪措施，非僅止於道德勸說而已。

以日本為例，近日的稅制改革即規定，明年度配合政府加薪，或進行設備更新，抑或實施員工教育訓練之企業，可享減稅優惠。沒有加薪及設備投資者，將新增加稅條款，如此蘿蔔棍棒齊下，加薪自然不遠。

反觀我國過去雖有「加薪減稅」之舉，惜未落實。看看美國總統川普，靠著鐵鏽區民眾的支持而當選的例子，儘管施政滿意度頻跌，又有通俄疑雲罩頂，但因積極吸引海外企業投資，甚至加碼稅改，以實現「美國優先」的承諾，仍使川普保有一定的鐵粉。可見蔡政府當下應致力的是擊敗低薪，而非力倡功德台灣，重修《勞基法》。（作者國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)