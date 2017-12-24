2017年12月24日 04:10 中國時報 鄭貞銘

連任14A的中央銀行總裁彭淮南，是位公認能力和操守都甚佳的好官。明年2月即將任期屆滿，社會各界都希望他能再連任兩年，但他堅持不再續任。此舉展現「有所為，有所不為」的風範，值得戀棧官位者作為典範。

在任內的最後一次理監事會議中，彭淮南呼籲政府應「有所作為」，認為將低薪歸咎於物價是「倒果為因」，也為匯率抱不平，認為不應將低薪、低生育率都怪到匯率上。這位不戀棧的總裁，強調「會記得講過的話」：稱台灣匯率低，匯率何其無辜！

大家記憶猶新，從1997年亞洲金融風暴、三度政黨輪替等一連串股匯市重擊下，彭總裁總能穩健地帶領台灣度過各種金融試煉，每場仗都打得精采。他從來不會為了政治出賣專業，也不會以官員的身分介入政治運作，而這正是他可以帶領台灣安穩度過危機的關鍵。試問還有哪個官員有這等能耐？

彭淮南不僅沒有顯赫的家世，甚至可說出身寒微。他的高風亮節與財產多寡恰成反比，特別是他對外匯投機客的應對，向來被公認快、狠、準，生肖屬虎的他，宛若一隻「有利牙的老虎」。

彭淮南的生活勤儉樸實，鞋子破掉他也會繼續穿，一支手表帶了30多年，老款式的金邊方眼鏡更是從未改變。

對於社會對其連任的企盼，我也深感左右為難，既希望他繼續留任，又希望他能夠成為一位值得後人取法的典範。相信以彭總裁的高度，一定能做出智慧的定奪。（作者為中國文化大學名譽文學博士）

(中國時報)