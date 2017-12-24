彭淮南不平之鳴

友善列印
中國時報
鄭貞銘

連任14A的中央銀行總裁彭淮南，是位公認能力和操守都甚佳的好官。明年2月即將任期屆滿，社會各界都希望他能再連任兩年，但他堅持不再續任。此舉展現「有所為，有所不為」的風範，值得戀棧官位者作為典範。

在任內的最後一次理監事會議中，彭淮南呼籲政府應「有所作為」，認為將低薪歸咎於物價是「倒果為因」，也為匯率抱不平，認為不應將低薪、低生育率都怪到匯率上。這位不戀棧的總裁，強調「會記得講過的話」：稱台灣匯率低，匯率何其無辜！

大家記憶猶新，從1997年亞洲金融風暴、三度政黨輪替等一連串股匯市重擊下，彭總裁總能穩健地帶領台灣度過各種金融試煉，每場仗都打得精采。他從來不會為了政治出賣專業，也不會以官員的身分介入政治運作，而這正是他可以帶領台灣安穩度過危機的關鍵。試問還有哪個官員有這等能耐？

彭淮南不僅沒有顯赫的家世，甚至可說出身寒微。他的高風亮節與財產多寡恰成反比，特別是他對外匯投機客的應對，向來被公認快、狠、準，生肖屬虎的他，宛若一隻「有利牙的老虎」。

彭淮南的生活勤儉樸實，鞋子破掉他也會繼續穿，一支手表帶了30多年，老款式的金邊方眼鏡更是從未改變。

對於社會對其連任的企盼，我也深感左右為難，既希望他繼續留任，又希望他能夠成為一位值得後人取法的典範。相信以彭總裁的高度，一定能做出智慧的定奪。（作者為中國文化大學名譽文學博士）

(中國時報)

薪酸才是重點 不在修法

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。