兩岸陷四戰 2017充滿肅殺

大陸軍機「繞島巡航」幾乎已成常態。（摘自微博「空軍發布」）

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中國時報
／台北報導
巴拿馬今年6月與我斷交。駐巴拿馬大使曹立傑（右）將使館國旗交給外交部長李大維。（范揚光攝）
民進黨前黨工李明哲被控「顛覆國家政權罪」，遭陸判刑5年。（中新社）
兩岸政治僵局難解，過去1年來，陸客來台人數呈現「雪崩式」下滑。（陳怡誠攝）

2017年進入尾聲，台大政治系教授左正東23日回顧今年的兩岸關係，直言是「充滿肅殺的一年」，他總結今年兩岸出現了「四戰」，包括司法戰、外交戰、航行戰及經濟戰，對於近日在兩岸發酵的王炳忠案，他認為這種恐懼情緒已蔓延到一般民眾，會擔憂是不是交個大陸朋友就是發展組織，聽個講座做個紀錄就是在情報蒐集。

中華民國國際關係學會23日舉行「2017年國際暨兩岸情勢的回顧與展望」座談會，左正東說，今年是解嚴及兩岸開放探親30周年，本應是以人民為主，人道為中心的一年，但卻感受到今年的兩岸充滿肅殺、往來充滿恐懼。

新黨案 恐懼蔓延民間

左正東歸納2017年兩岸出現四戰，一是陸生共諜周泓旭案和李明哲案引起的「司法戰」，再加上近日的王炳忠案。他認為過去共諜案，都是軍方人士涉案，有明確刺探事證，但近期幾起案件，對象都是老百姓，影響擴及到每個人身上，做會議紀錄、學術研究會不會變成在情蒐？交朋友會不會被認為在發展組織？「這樣的恐懼，已經滲透到一般老百姓生活層面」。

第二是「外交戰」，如今年5月台灣無法再派代表出席WHA大會，6月被巴拿馬斷交，左正東直言，這對中華民國的外交關係是非常嚴重難以彌補的傷痕。

陸繞島巡航 我須防備

第三是「航行戰」，包括大陸軍機嘗試穿越第一島鏈，頻繁繞台，大陸國防部日前更首次提到「繞島巡航」字眼。左正東認為，台灣應注意別讓境外巡航變成安全實質挑戰，不管是侵入領空，或實際上對我軍造成一定傷害，都是我方要戒慎恐懼防備的。

第四是「經濟戰」，左正東指出，最主要就是因陸客不來，如2015年來台陸客有330萬，但過去兩年間每年以6、70萬的數字在減少；自由行來台2015年有132萬，今年到11月底只有96萬，具有消費實力的醫美健檢陸客團，來台數也從2015年的5萬8000人，降到今年的1萬7000人；他特別提到，從2003年SARS之後，台灣每一年觀光人數都正成長，唯獨這兩年出現負成長。

(中國時報)

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