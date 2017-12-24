美漸失威信 陸國際影響力增

友善列印
中國時報
／台北報導

美國總統川普上任之後，一反歷任總統諸多決策。有學者指出，川普的善變作風使得美國在國際間領導威望下降，相對地，中國與俄羅斯等大國則持續增加國際影響力。

中華民國國際關係學會會長王高成指出，川普外交政策有明顯個人主義特色，與歐巴馬形成明顯對比，也與美國傳統做法不一樣。

王高成說，川普最明顯特色就是反全球化，放棄美國在全球角度應扮演的角色與政策，像是退出巴黎氣候協議、退出跨太平洋夥伴協定。在經貿方面方面川普更傾向雙邊主義，不惜放棄過去的多邊協議強迫其他國家重新協商，並強調公平，特別注重美國利益。

王高成認為，美國在川普的領導下威望受挫，而其他大國則情願扮演國際角色，像是中國與俄羅斯積極介入國際事務，持續增加國際影響力。

王高成表示，川普在國安戰略報告裡面將中國當做競爭者，日前提出的「印太戰略」也是基於這種觀念而成形，但競爭之餘還是有合作成分，中國在應對美國的壓迫則採取柔性回應方式，19大前後中國還是強調新型大國關係，維持合作。同時，中國與日韓等周邊國家改善，「一帶一路」經貿戰略，持續往西往南走，避免與美國硬碰硬對抗。

王高成說，中美關係過去一年來幾番波折，一開始川普不願意接受一中，顯示出政治素養不足，不了解中美關係的影響性有多大，後來看到中美之間的較量協商，尤其是在習川會後回到過去穩定軌道，代表川普已經確認一中政策，不會再調整。

政大國關中心研究員劉復國補充指出，東南亞國家在歐巴馬時代還會在中美之間選邊站，但川普上台近一年來，過度關注東北亞，忽略東南亞，使得東南亞國家幾乎全倒向中國，其中最具代表性的倒戈就是菲律賓這個美國的長期盟友。

(中國時報)

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