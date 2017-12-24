北京觀察－顧觀感 陸審台犯軟硬兼施

西班牙法院昨同意引渡第2批涉及跨境電信詐騙的台籍嫌犯到大陸。（摘自央視）

友善列印
中國時報

兩岸政治氣氛陷入僵局，大陸一方面堅持台籍嫌犯必須在大陸受審服刑，但另一方面，為顧及台灣民眾觀感，一審宣判過程邀請多家台媒到場旁聽，讓台籍被告家屬聲音可以第一時間為外界所知。當前兩岸共打機制失靈現況下，可以預見的是，這種「軟硬兼施」的手法，將成為北京當局處理相關跨境案件的「新常態」。

事實上，兩岸對肯亞案台籍被告的去留從去年開始就角力不斷，不過，受限兩岸政治僵局，加上大陸民眾受害情況嚴重，北京當局「鐵了心」堅持不放人，要台籍嫌犯在陸受審並服刑。

撇除兩岸司法管轄權問題，不同於過往馬政府時期兩岸對人犯遣返有著良性默契，大陸在肯亞案展現「強硬」態度，礙於形勢比人強，蔡政府始終莫可奈何。

但細究來看，大陸強勢表態之餘，其實在肯亞案處理上還是留了一手「軟性」做法。早在去年4月，44名台嫌遭關押在北京海淀看守所時，大陸公安部就曾應我方要求，讓前往磋商的時任法務部國際兩岸司司長陳文琪，通過監視器畫面，即時觀看台嫌動態。

不只如此，就在陳文琪赴看守所前一天，大陸公安部門還罕見邀請多數駐京台媒，參觀海淀看守所各項設施，更開放獄所空間供台媒拍攝，並派專人解說，關押台嫌的各項司法權益，甚至一天有多長的放封時間。

在審判當天，陸方除安排台籍被告家屬列席旁聽，更安排部分台媒在旁聽席就坐，這也讓家屬當天即時的反映可以透過台媒，傳達給台灣各界所知。若不是為顧及台灣民眾感受，陸方不必如此大費周章。

不諱言，在肯亞案之後，恐怕還有更多兩岸跨境詐騙案的庭審會陸續召開，在當前兩岸共打協議失靈，我方很難要求陸方遣返台籍被告情況下，這種「軟硬兼施」的做法，將成大陸處理相關案件的新常態。

(中國時報)

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