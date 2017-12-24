西班牙再遣93台嫌赴陸 我籲落實共打

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中國時報
／台北報導

西班牙法院上周才同意將121名電信詐騙嫌犯引渡到大陸，昨天再度同意引渡第2批共93人，合計總數已達214人，其中多數嫌犯來自台灣。對此，外交部表示將持續與西國有關單位接洽；陸委會則表達不滿，並呼籲陸方落實兩岸共打協議。

知情官員表示，第一批引渡大陸的裁定出來之後，政府內部就評估裁定恐怕「一體適用」，其餘嫌犯將有極大機率被引渡至大陸，但沒想到來得這麼快。

外交部表示，我駐西班牙代表處、外交部及相關司法機關均已掌握。駐處持續進洽西國有關機關，釐清第一批及第二批共214人中，我涉案國人名單。

依西國相關法規，本案司法程序尚未終結，被告仍可透過委任律師提出上訴，駐西班牙代表處將全力協助維護我涉案國人的司法權益。

外交部再次呼籲，同為重視人權、民主的西國政府，應依循司法獨立審判原則，尊重我國人應有的司法權益，並且以歐洲維護重視人權傳統精神，審慎處理本案。

此外，陸委會昨也發布聲明表示遺憾與不滿，並強調中華民國是主權國家，陸方必須正視中華民國存在事實。

陸委會新聞稿指出，全案目前尚在西國司法程序中，外交部積極參與西國法庭程序，與西國政府多方交涉，並與相關機關持續掌握案件進度。

陸委會也呼籲，陸方只有落實兩岸簽訂的共同打擊犯罪及司法互助協議，雙方儘早展開合作，才有助於打擊電信詐騙犯罪，懲治不法，保障兩岸人民權益。

此外，僅管我方多次向陸方喊話，但此前肯亞案宣判時，就傳出有台籍被告家屬控告海基會無作為，海基會則表明，案發後，海基會逐一與涉案當事人家屬聯繫並提供相關協助，包括說明協議相關規定的實務運作、提供民眾諮詢。

(中國時報)

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