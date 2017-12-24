五月天返場桃園打卡開唱！阿信問新五迷：以前為何不來

阿信（前）和石頭在人生號宇宙戰艦前賣力表演。（粘耿豪攝）

友善列印
中國時報
報導
五月天昨起在桃園國際棒球場連唱11場，吸引26.4萬人。（粘耿豪攝）

五月天23日起在桃園國際棒球場，一連舉辦11場LiFE「人生無限公司」巡迴演唱會，共計吸引26.4萬社員到場，約吸金6.3億元。歷經9個月後，五月天再度回到家鄉「打卡上班」，5人情緒興奮，阿信打趣問，有多少人是第一次來看五月天演唱會，隨後笑罵：「請慢慢站起來，讓我們好好看你們，輕輕問一句…你們以前都在幹麼？為什麼不來？」逗樂全場歌迷。

226.4萬人 五月天全球募社員
五月天超Q公仔被秒殺

瑪莎昨晚被要求點歌迷，他立馬問：「這麼暗要怎麼點？」阿信妙回：「你明明很暗的時候也可以點。」瑪莎點完歌迷後又問對方：「你是男生嗎？」阿信立刻補：「把褲子拉起來檢查一下。」隨後才補說：「我是要檢查身分證！」讓歌迷笑翻；5人又喊說要一次把「5支麥克風」對著歌迷，逗趣黃腔無極限。

石頭和瑪莎感性表示，對能在桃園棒球場開唱相當有感觸，瑪莎說，在後台吃到熟悉的排骨便當時，忍不住想：「這排骨便當真XX的美味。」

HUSH當暖場嘉賓

怪獸則說，很怕太久沒和歌迷見面，默契會減少，「就當交個新朋友，浪漫地說就是第一次約會。」石頭不放過機會，立刻糗：「不會只有這一夜吧！」隨後開始互推，怪獸才喊：「好啦不要吵！大家都有。」接著笑說，第一次在棒球場開唱，「第一次總是特別甜蜜，我是說場地哦。」

由於「鐵玫瑰音樂節」昨晚也在棒球場附近進行，冠佑說，希望歌迷的歌聲能比尖叫聲還大聲，「如果吶喊的聲音大，他們（指鐵玫瑰觀眾）就會以為在看棒球，打出全壘打了。」

昨晚由HUSH擔任暖場嘉賓，五月天隨後以〈派對動物〉、〈OAOA〉等嗨歌掀起全場高潮，準備唱〈好好〉時，阿信還開玩笑嗆歌迷：「滑臉書的，把螢幕調暗一點。」五月天昨也首唱近期才推出MV的歌曲〈終於結束的起點〉，讓不少事先集氣想聽現場版的歌迷都興奮不已。

宇宙戰艦小升級

唱到〈戀愛ing〉時，阿信嫌現場粉絲太過冷靜，使出激將法：「聽你們的聲音像80歲，看你們的手舉得高度也像80歲，雖然五月天曾說過希望能和大家唱到80歲，但不是今天啊！」而昨晚「人生號宇宙戰艦」也做了些微升級，讓機艙門得以打開，令歌迷相當驚喜。

(中國時報)

226.4萬人 五月天全球募社員
五月天超Q公仔被秒殺
五月天唱11天桃園納3.8億觀光財
226.4萬人 五月天全球募社員

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。