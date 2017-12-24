吳克群當導演 最怕被質疑

吳克群（右）新片邀大陸演員周依然合作。

友善列印
中國時報
報導

吳克群轉型電影導演的處女作《為你寫詩》23日在廣州開鏡，這部由他自編自導自演的奇幻愛情喜劇，女主角由大陸演員周依然擔綱，預算高達1.6億台幣，預計拍攝50天，好人緣的吳克群，還邀來多位神祕大咖客串，暫定明年上映。

從歌手跨界當導演，吳克群坦言最大壓力來自「被質疑」，但他堅持要將導演夢繼續下去，「如何單純把心中故事講好，不去想太多，這是我唯一想努力學好的！也是唯一能做的。」至於票房目標？吳克群表示：「不去想太多。」

戲劇科系畢業的吳克群一直懷有導演夢，4年前開始籌備這部電影，期間不僅多次修改劇本，還搬去北京生活，體驗當地人生活，進電影院感受觀眾情緒。他為圓電影夢，去年一度壓力大到患「突發性失聰」，今年更推掉1部電視劇及3部電影邀約。

女一原只想演配角

《為你寫詩》劇本靈感來自他9年前同名專輯，他今年中趁拍電視劇《大潑猴》期間寫了3萬5000字電影劇本，內容描述對愛情的執著與付出，由吳飾演的男主角陳詩傑，為得到校園女神的心，展開轟轟烈烈的求愛行動，與周依然共譜戀曲。

周依然畢業於四川舞蹈學院，吳克群透露她原本試鏡爭取的其實是女配角，但她獨特的外表氣質，及具可塑性的表演，給自己很多驚喜，因此獲升級女主角的機會。

(中國時報)

五月天唱11天桃園納3.8億觀光財 老蕭見習哥哥婚禮

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。