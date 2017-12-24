吳克群當導演 最怕被質疑

2017年12月24日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

吳克群轉型電影導演的處女作《為你寫詩》23日在廣州開鏡，這部由他自編自導自演的奇幻愛情喜劇，女主角由大陸演員周依然擔綱，預算高達1.6億台幣，預計拍攝50天，好人緣的吳克群，還邀來多位神祕大咖客串，暫定明年上映。

從歌手跨界當導演，吳克群坦言最大壓力來自「被質疑」，但他堅持要將導演夢繼續下去，「如何單純把心中故事講好，不去想太多，這是我唯一想努力學好的！也是唯一能做的。」至於票房目標？吳克群表示：「不去想太多。」

戲劇科系畢業的吳克群一直懷有導演夢，4年前開始籌備這部電影，期間不僅多次修改劇本，還搬去北京生活，體驗當地人生活，進電影院感受觀眾情緒。他為圓電影夢，去年一度壓力大到患「突發性失聰」，今年更推掉1部電視劇及3部電影邀約。

女一原只想演配角

《為你寫詩》劇本靈感來自他9年前同名專輯，他今年中趁拍電視劇《大潑猴》期間寫了3萬5000字電影劇本，內容描述對愛情的執著與付出，由吳飾演的男主角陳詩傑，為得到校園女神的心，展開轟轟烈烈的求愛行動，與周依然共譜戀曲。

周依然畢業於四川舞蹈學院，吳克群透露她原本試鏡爭取的其實是女配角，但她獨特的外表氣質，及具可塑性的表演，給自己很多驚喜，因此獲升級女主角的機會。

(中國時報)