鄭中基：我今天屬於你們

2017年12月24日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

鄭中基（左）昨與父親二度同台合作。 （盧禕祺攝）

鄭中基老婆（右起）、6歲女兒及2歲兒子昨台下力挺。

鄭中基打造萬人KTV

鄭中基23日首度攻蛋，是他醉機事件後相隔多年再登台灣舞台，昨他自嘲老人家話多：「台北歌單完全不一樣，2008年到現在已9年沒唱，要在音樂上重新出發很難，站在這個台（小巨蛋）更是特別難，因為你們我才有機會在這裡唱歌，特別感謝你們，這個地點、我這個人物，今天都是屬於你們的。」尾聲安可曲更忍不住淚崩。

這次演唱會豪擲3000萬打造，以「音樂人生」、「父子情」、「電影」、「人生」主題串場，鄭中基開場除了唱廣東歌〈時間 人物 地點〉，還用廣東話向大家問好，他開玩笑說：「有沒有很奇怪，因為聽說台灣很多朋友會聽廣東話，所以就特別去學了。」

因感冒和妻分房

他父親鄭東漢昨以吉他為兒子伴奏〈夢醒時分〉出場，基隆出生的鄭爸陪兒子唱回故鄉特別有感，平時不多話的鄭爸表示自己3歲就去香港，第一份工作是吉他手，如今成為唱片公司老闆，鄭爸說：「今天我不是老闆、是吉他手，今天的老闆是鄭中基，這個老闆沒有付費，但我非常樂意，因為讓我有機會站上小巨蛋，謝謝我的兒子。」

鄭中基為演出排開電影工作，提早1個月準備，卻不慎在開唱前3天染上感冒，昨開唱難掩緊張，〈你的眼睛背叛你的心〉一度忘詞，苦笑大喊「糗了、糗了」；他20日抵台後除了彩排，其他時間都待在飯店裡補眠，為了怕病毒波及妻小，老婆與2個小孩來台後與他分房睡，昨則坐台下力挺。

Ella觀眾變嘉賓

Ella昨偕老公賴斯翔前往欣賞，進場前她笑說：「我要對鄭中基說〈別愛我〉，因為我對他的愛〈不許人佔有〉、還有〈最愛的人不是你〉。」節目中鄭中基突然走下觀眾席，與她牽手走上台合唱〈製造浪漫〉，而6歲女兒安可曲時也上台獻唱，成為意外驚喜。

(中國時報)