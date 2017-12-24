張如君選美當終生志業

2017年12月24日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

張如君（中）先前帶城市小姐木熙衣（右）及高子涵拍網劇。（資料照片）

「選美教母」張如君創辦的「全球城市小姐」選拔大賽已是全世界受矚目選美品牌之一，她花15年經營的品牌卻遭一家直銷公司盜用，該公司及負責人王文欽日前被法官判決違反《公平交易法》，需連帶賠償600萬，王文欽違反《著作權法》判賠50萬，張如君說，特別感謝法官替她主持公道，法院一審勝訴判決，讓正義得以伸張。

張如君從演員轉投入選美活動達15年，近年重心多在大陸，最近她帶著旗下城市小姐木熙衣、高子涵回台拍戲，透露與這家八馬國際公司及負責人王文欽這場官司已打2年多，不久前終於收到法院判決書。

張如君表示，選美活動宣揚宗旨就是真善美與健康活力，沒想到王文欽侵害她的品牌，這種不尊重著作權的手段，一度讓她非常崩潰，也擔心有不了解的民眾因此受害。

推廣美學課程

被法官判賠的王文欽爭議不斷，今年台中地檢署曾依違反《健康食品管理法》、詐欺等罪將他起訴。張如君表示，之後將另以選美Logo遭盜用侵害一事，向昔日離職員工依違反《著作權法》進行訴訟。目前全案上訴中，張如君委由律師楊嘉馹處理中，未來一旦判決確定，張如君表示願將賠償金額捐給慈善團體。

她強調，2003年起全心投入選美慈善活動，一路走來即使挫折和風波都不曾讓她退卻，感謝法官還她公道，也讓她更堅持選美活動是她終生志業。

除了選美活動在兩岸遍地開花，成績斐然，張如君近年也投入長期經營的全球城市小姐選拔的「淑創學院」公益美學課程推廣，受外界肯定。

(中國時報)