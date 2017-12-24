欠張庭一個婚禮 林瑞陽：嫁女兒一起辦

張庭（左起）和林瑞陽昨被粉絲夾道歡呼，還有熱情大陸女粉絲伸手摸林瑞陽的下巴。（粘耿豪攝）

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中國時報
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林瑞陽與老婆張庭名字自創TST庭秘密保養品牌23日在台旗艦店開幕，林瑞陽紅光滿面，身材微發福，47歲張庭依舊凍齡，夫妻走星光紅毯時受大陸粉絲夾道歡呼，還有大媽直接踢掉鞋子踩上路邊機車搶拍，張庭一出場就問：「我幾歲啊？」粉絲狂喊「18歲」，讓她笑得合不攏嘴。　林瑞陽年初在吉隆坡辦微商大會曾在台上表示欠老婆一個婚禮，昨被追問進度，林瑞陽一臉茫然，最後說：「或許以後可以跟女兒一塊辦婚禮，如果我還沒老的話。」林瑞陽曾透露每月光發薪水就高達13億台幣，他昨說大陸近年來微商竄起，做生意的竅門就在於跟隨掌握先機者和借力使力。　張庭透露已找林志玲擔任品牌代言人，她因管教嚴格，兒子、女兒都喜歡黏林瑞陽，連搭飛機也搶著跟他坐。先前林瑞陽曾以「拍戲浪費生命」，希望她減少幕前工作，「很多真人秀來找，但我心態調整不過來，徐崢導演就問我，叫妳跪，妳跪嗎？我的確做不太出來，可能在布局計畫、指揮別人習慣了。」

林瑞陽與老婆張庭名字自創TST庭秘密保養品牌23日在台旗艦店開幕，林瑞陽紅光滿面，身材微發福，47歲張庭依舊凍齡，夫妻走星光紅毯時受大陸粉絲夾道歡呼，還有大媽直接踢掉鞋子踩上路邊機車搶拍，張庭一出場就問：「我幾歲啊？」粉絲狂喊「18歲」，讓她笑得合不攏嘴。

林瑞陽年初在吉隆坡辦微商大會曾在台上表示欠老婆一個婚禮，昨被追問進度，林瑞陽一臉茫然，最後說：「或許以後可以跟女兒一塊辦婚禮，如果我還沒老的話。」林瑞陽曾透露每月光發薪水就高達13億台幣，他昨說大陸近年來微商竄起，做生意的竅門就在於跟隨掌握先機者和借力使力。

張庭透露已找林志玲擔任品牌代言人，她因管教嚴格，兒子、女兒都喜歡黏林瑞陽，連搭飛機也搶著跟他坐。先前林瑞陽曾以「拍戲浪費生命」，希望她減少幕前工作，「很多真人秀來找，但我心態調整不過來，徐崢導演就問我，叫妳跪，妳跪嗎？我的確做不太出來，可能在布局計畫、指揮別人習慣了。」

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