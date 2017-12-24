素還真讚歎寶島美食

一頁書↑一頁書在霹靂劇情中與主角素還真同為正道的兩大支柱。　圖片提供霹靂國際多媒體

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東部產業六級化記者會還邀請Cosplay玩家裝扮成葉小釵（右）與君權神授。　圖片提供霹靂國際多媒體
素還真↑素還真明年將過30歲生日。　圖片提供霹靂國際多媒體

霹靂一哥素還真與一頁書日前出席農糧署舉辦「東部產業六級化記者會」，看見農業與產業結合，一頁書大嘆：「世道不平，好食更難尋。」而素還真也驚讚：「吾雖掌握文武半邊天，這還是素某頭一次見到。」

究竟是什麼樣商品能讓霹靂一哥們讚聲連連？在台灣後山，由於得天獨厚的氣候與地理條件、純淨水源、無汙染環境及特有的原民文化傳統，孕育出品質優良且具特色的農產品，農糧署特別邀請素還真與一頁書見證，包含當歸、丹參、紅糯米這些在地農產與本土文創融合後，所激發出的精湛火花。

商品進軍便利商店

五月推出「丹參當歸雞湯」、「丹參當歸排骨湯」與「紅粟米香珍寶粽」等3項料理即食包，是農糧署首次嘗試將東部特色融入，並打入連鎖便利商店市場，上架後好評不斷。11月所新開發的「紅糯米乖乖」及「紅藜香椿團圓飯」等產品，使用了太巴塱族人堅持與用心栽種的紅糯米，傳遞了健康飲食的觀念。

看到眼前美食眾多，素還真與一頁書難得放下緊皺的眉間，一連品味多道來自台灣東部的絕美珍饈。素還真認為，世風日下，為惡作亂的人太多，一頁書也感嘆，現在「小人滿目，庸人橫行」，若多吃點養生補氣的料理，才能消除心中不安。而兩人有志一同表示，亂世之際應堅守正道，且正道也應攜手合作，就像霹靂與在地農產結合，身在台灣，並以台灣這塊土地驕傲，這才是聖賢之舉。

(中國時報)

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