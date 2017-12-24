薛文哈吉撞臉山田孝之

2017年12月24日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

薛文哈吉（左）穿起日式服裝，讓人聯想到山田孝之。（海鵬提供）

芬蘭導演阿基郭利斯馬基（Aki Kaurismaki）執導的最新作品《希望在世界另一端》，邀來中東帥哥演員薛文哈吉（Sherwan Haji）飾演主角，薛文哈吉剛好有張「日本臉」，酷似日本男星山田孝之，在電影中賣起壽司毫無違和感。薛文哈吉不負眾望，在導演調教下，連拿愛爾蘭都柏林國際影展、都柏林影評人協會共2座影帝。

談到拍戲過程，薛文哈吉說：「導演的導戲方法是時而隨性時而嚴謹。」有一場戲他要一口氣連講阿拉伯文，導演問他：「我聽不懂阿拉伯文，你剛剛全都說對了嗎？」導演並未確認他說得到底對不對就直接進入下一場戲。但另一場戲拍到一半導演突然喊卡，薛文哈吉說：「因為導演說牆壁的色度有一點不對，必須重新粉刷，照明、顏色，每一個細節都要精確。」

演員撲克臉演出

該片被稱為是阿基郭利斯馬基從影30多年來最好看的電影，片中除了有導演獨特的影像風格，所有演員都板著一張撲克臉演出，卻能精準傳達悲傷喜樂，令人拍案叫絕，獨門的「撲克臉演法」竟讓許多演員稱帝封后。

薛文哈吉爆料，60歲的導演很排斥在社群網站上露面，每次他要直播時導演就會緊張說：「不不！我60歲了，我不要上Facebook、Instagram還有LinkedIn！」並透露每次宣傳電影都指派年輕演員出席，「導演都說我們太懶了，要我們努力工作！」

(中國時報)