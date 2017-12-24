薛文哈吉撞臉山田孝之

山田孝之

友善列印
中國時報
報導
薛文哈吉（左）穿起日式服裝，讓人聯想到山田孝之。（海鵬提供）

芬蘭導演阿基郭利斯馬基（Aki Kaurismaki）執導的最新作品《希望在世界另一端》，邀來中東帥哥演員薛文哈吉（Sherwan Haji）飾演主角，薛文哈吉剛好有張「日本臉」，酷似日本男星山田孝之，在電影中賣起壽司毫無違和感。薛文哈吉不負眾望，在導演調教下，連拿愛爾蘭都柏林國際影展、都柏林影評人協會共2座影帝。

談到拍戲過程，薛文哈吉說：「導演的導戲方法是時而隨性時而嚴謹。」有一場戲他要一口氣連講阿拉伯文，導演問他：「我聽不懂阿拉伯文，你剛剛全都說對了嗎？」導演並未確認他說得到底對不對就直接進入下一場戲。但另一場戲拍到一半導演突然喊卡，薛文哈吉說：「因為導演說牆壁的色度有一點不對，必須重新粉刷，照明、顏色，每一個細節都要精確。」

演員撲克臉演出

該片被稱為是阿基郭利斯馬基從影30多年來最好看的電影，片中除了有導演獨特的影像風格，所有演員都板著一張撲克臉演出，卻能精準傳達悲傷喜樂，令人拍案叫絕，獨門的「撲克臉演法」竟讓許多演員稱帝封后。

薛文哈吉爆料，60歲的導演很排斥在社群網站上露面，每次他要直播時導演就會緊張說：「不不！我60歲了，我不要上Facebook、Instagram還有LinkedIn！」並透露每次宣傳電影都指派年輕演員出席，「導演都說我們太懶了，要我們努力工作！」

(中國時報)

張睿家配對楊貴媚 演戀愛劇限定… 《另一端》大導無感漫威英雄片

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。