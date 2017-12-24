於保羅頑皮中生代 衝出自我人生

2017年12月24日 04:10 中國時報 採訪、撰文溫筱鴻（樂時尚CEO暨總編輯） 受訪者Paul於保羅（PUMA台港澳區總經理）

Paul一家人開心合影。（樂時尚提供）

Paul工作團隊都是年輕人。（樂時尚提供）

溫筱鴻（左）讚於保羅比以前看起來更加自在且自信。（樂時尚提供）

Paul跑步（左）、騎自行車（右）難不倒他。（樂時尚提供）

在我心目中的Paul（於保羅），永遠都是那麼的健談又風趣，回想當年我們認識時，在精品業擔任經理的他沒有一次不是西裝筆挺、一絲不苟地現身，但自從他擔任PUMA台港澳區總經理後，便永遠一身PUMA運動休閒服造型，不得不說，現在的他比20年前看起來更加自在、自信，且愈活愈年輕了！

今年是Paul在PUMA任職滿第10年，他笑說：「其實我第一天到PUMA上班時還有穿西裝，但到中午就把領帶拆掉了。」自從那天起，Paul雖再也沒穿過西裝上班，但衣著講究的他依然做什麼像什麼。訪問當天，他介紹起身上的PUMA T7外套和Suede 50周年鞋款，不僅瞭若指掌，體態保持超好的他，簡直能成自家品牌的中生代代言人。

速食業轉戰精品業

如此愛美的精神，正是Paul踏入服飾相關產業的最大主因。一九八○年代，速食產業和航空業前景一片繁榮，是許多年輕人心馳神往的職業，在Paul轉行到精品業之前、也是他當兵退伍後的第一份工作，便是與精品八竿子打不著的速食產業「哈蒂漢堡」。

短短兩年，Paul在哈蒂漢堡從儲備幹部、襄理、副理升到店經理，離區督導位子也僅一步之遙。眼看事業正充滿大好前景，但一次偶然的機會，Paul透過朋友得知了瑞士海外公司職缺，因對精品業的嚮往，他竟捨下了原本的高薪高職，選擇薪資只有不到當時一半的業務工作，從零開始，「待遇很重要沒錯，但做有興趣、可以累積經驗、學習到更專業技能的工作，對一個年輕人應比待遇更重要吧！」他也建議年輕人：「傾聽自己內心熱情所在的聲音，不需想太多，往前衝吧！」

自我創造學習機會

「我每次換工作的時候都會想，做了這個工作，對我未來有什麼幫助？」在業務工作投入了兩年多，Paul把精品產業的業務流程摸得透徹，但他從不會覺得已經「夠了」：「下一個階段你欠缺什麼，你就要留意那方面的機會。」Paul客氣了，他自身積極的程度已經不只是留意而已，他經常「創造」學習機會，向主管主動爭取責任外的業務工作，就像拼圖一般，「看看上面的主管，去想自己缺了什麼」，除補強不足之處，也拉高自己在產業中的視野。

Paul後來也發現，有時再怎麼努力，也有難以改變的現實問題，像當時的公司只要有新的品牌經理缺，多半交給毫無經驗的「海歸派」（自海外留學歸國的族群），而不是他。但他沒怨天尤人，而是面對現實，在瑞士海外公司成中堅幹部的他，知道愈往上爬就愈需要和高層有更多接觸，而當時公司的高階主管又多是瑞士人、德國人，自己英語不好，自然不會被認同、也阻礙了向上發展的機會。於是他決定再次歸零，辭去待了長達4年時間的瑞士海外公司，在28歲那年前往美國紐約的佩斯大學，攻讀會計系的學士課程。

在Paul將拿到會計學學位之際，瑞士海外公司的老闆一知道他快畢業了，就主動打電話問他：「畢業後要不要回來工作？」好在有這一通電話，否則台灣就少了一位時尚產業菁英，Paul一回台先接下瑞士海外公司的Bally零售經理，又順利的跳槽到dunhill兼任零售與批發主管、還被挖角至Tommy Hilfiger成為台灣區總經理，達成35歲前當上總經理的目標。

螢光夜跑擦亮招牌

Paul從不是個自吹自擂、單純隱惡揚善的人。聊到在職涯中最挫敗的那一段，他也坦言過去的他有些驕傲：「當時的我，自己都覺得自己很行。」他不但讓才新進台灣的Tommy Hilfiger轉虧為盈，被挖角到新加坡集團FJ Benjamin後，也認為自己一定能為新公司挽回頹勢，「結果證明我沒那麼行，我還是無法挽救下滑的業績。」

Paul沮喪離開FJ Benjamin後，又面臨另一場挫敗，「當時朋友正準備引進內衣品牌，因我有管理的經驗，就找我一起合資。」苦心經營了三年，他才發現過去在外商公司所學的系統跟制度，並不適用於小規模公司，最後血本無歸。

2007年，Paul再度被獵人頭公司相中擔任PUMA台灣分公司總經理，任職的第一年，就催生出至今仍超級熱門、且報名人數年年激增的首屆螢光夜跑活動。「當初在設計這個活動時，為了要呈現出PUMA運動品牌的精神跟特色，以及與其他品牌有所區隔，我們決定辦一個讓大家可以不用一大早爬起床、可以在涼快的晚上路跑的活動，但晚上烏漆嘛黑的，就來點螢光吧，讓它像一場Party一樣，甚至有點嘉年華的氣氛。」

在PUMA這樣一個以年輕族群為主要市場的品牌下工作，要時時保有一顆年輕的心，才能更了解年輕世代的需求，就像PUMA訴求的「Forever Faster」，Paul除了在體態上保持得當，心態上也比同齡層的人年輕許多，不但邏輯思考跳躍，他那帶點頑皮的說話方式，老實說跟他對話起來，我還真覺得有些跟不上！

多向年輕世代學習

關於新舊世代的交替，Paul也透露：「這確實是現代我們做經理人會面臨到的課題，現在PUMA的管理階層多半已經年近40上下，與平均年齡20歲到30歲的直營銷售人員開始有了年齡的斷層，今年台灣PUMA也開始嘗試電子商務。」

因此Paul不只要求自己要多向年輕人學習、傾聽年輕人的聲音，他也鼓勵年輕人要對事情保持願意學習的態度，並在PUMA的員工教育訓練上投入許多資源，像是為非財務相關的員工上財務課，「像我們明天就請了一個業界很有名的講師，教同仁們怎麼樣讀三大財務報表：損益表、資產負債表、現金流量表，這樣他們就能透過報表大致瞭解甚至分析出公司的營運狀況。」

Paul喜愛運動，還陪著太太去潛水，夫妻恩愛不只是在臉書放閃，私下也很甜蜜！即使不是特殊的日子，他們也會找機會約會，Paul還會時不時給太太一個小驚喜，「我們家離通化夜市很近，有一天我找太太一起去走一走散散步，她在買東西的時候，我看到旁邊有個娃娃機，就吊了一個娃娃送給她。」

即使在創業那段期間，Paul曾陷入人生低谷，他的太太也不曾動搖對先生的信心，「那是他最沮喪的時刻，但我對他的能力從未懷疑過！」她和Paul兩人都是基督徒，她更曾堅強說過：「我相信上帝不會餓死我們！」Paul也果然很快從挫敗中爬起來。

我想起Paul說他當年認為自己在Tommy Hilfiger只是「半個總經理」，所以想跳槽大展身手，兩相比較之下，現在的他可說是「三個總經理」，一個人就要管理台港澳三個區域！我想若是引述聖經，也許箴言裡的一句話「人心籌算自己的道路，惟耶和華指引他的腳步」，會很適合註解Paul這一路的歷程。

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(中國時報)