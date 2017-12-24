神戶散策 嗅新舊思潮

2017年12月24日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

來神戶動物王國，有機會可看到水豚洗花瓣澡的特別節目。（石欣蒨攝）

北野異人館每年11月底至12月25日耶誕節當天，整個區域都布滿了耶誕裝飾。（石欣蒨攝）

CONCERTO夕陽遊船，可看到神戶港的夕陽，也能近距離看到明石海峽大橋。（神戶國際觀光會議協會提供）

北野異人館造訪歐式建築 美利堅公園望世界第一耶誕樹。（石欣蒨攝）

素有時尚美學之都稱號的神戶，距離日本第2大城大阪只有30分鐘車程，但當地卻散發出與大阪截然不同的氛圍，當地人的穿著打扮、景點活動等每個細節，都帶著優雅的時尚魅力，從白天充滿歐美風情的異人館，一直玩到晚上看神戶港、明石海峽大橋夜景，都是神戶獨有的特色。

異人館 布滿耶誕味

神戶過去是重要的國際港口，不少外國人都曾在此定居，因此在神戶不難看到充滿歐洲建築風格的異人館，位在三宮站的「北野異人館」區，就有多棟由外國人曾居住過的房子，改建為現有的景點，包括可拍有趣3D照片的「神戶錯視藝術 不可思議的領事館」、北野最高的異人館「魚鱗之館」等，而且每年11月底至耶誕節，整個區域都布滿了耶誕裝飾，歐美風的建築加上滿滿的節日氣氛，耶誕遊日的節慶之選。

異人館行程結束後，可到區域中擁有60年歷史的「北野俱樂部」餐廳，不僅可邊享受精緻的法式餐點，還能看神戶夜景；過去神戶有眾多的外國人居住，因此法國菜也甚為盛行，「北野俱樂部」就主打傳統的法式料理做法，不過外國人需注意，現場只提供日、法文菜單，但仍可先在網路預約以提出需求，基本菜單6500日圓起，耶誕及花火大會期間將提供特別菜單。

動物王國 看水豚君

不要以為動物園永遠只能隔著鐵欄看動物，位在京電腦前站的「神戶動物王國」中，就打造完全無隔閡的空間，讓旅客在安全的近距離下與可愛動物互動，當中的動物明星包括超人氣的水豚君、抱著粉色抱枕的袋鼠「豆藏」等，而且更可親眼看到「閃電俠」樹懶的現場餵食秀，大人小孩在園區都能體驗與動物近距離接觸，指定區域更可親自餵食、觸摸。

今冬，「神戶動物王國」再度把耶誕老人的馴鹿借來園區，25日前每日都有限額可與馴鹿拍照，另外可愛的「水豚SPA」也登場，明年2月底前的每周六、日，及30日起到明年1月8日，下午2時都有機會看到水豚洗花瓣澡的萌畫面。

清酒廠 道歷史記憶

神戶除了美景、美食外，還出產美酒，在灘區地帶就有多家充滿歷史的清酒廠，由於當地的水及大米特別好，因此神戶出產的清酒也享負盛名，雖然1995年的阪神大地震影響不少傳統釀酒廠，但現在都以保留當時的建築面貌而重新建造，不僅成為觀光景點，更延續其釀酒工藝，像是「神戶酒心館」就出產著名的福壽清酒，甚至多度登上諾貝爾獎的晚宴桌上。

在一旁更有「藏之料亭SAKABAYASHI」餐廳，可一嘗自家製豆腐、蕎麥，享用釀酒廠才有的新鮮生酒；而都賀川沿岸的「澤之鶴資料館」則是被兵庫縣指定為「重要有形民俗文物遺產」，展出造酒的工具和釀酒工藝等，甚具日式古宅風味。

臨海樂園 搭摩天輪

到了神戶當然少不了到港口一覽漂亮的夜景，搭上CONCERTO夕陽遊船，1小時45分鐘的旅程中，不僅可以看到神戶港的夕陽，更可近距離看到明石海峽大橋，船上更提供法式及鐵板燒餐點，美景佳餚一次盡享，下船後更可到旁邊的臨海樂園搭上浪漫的摩天輪，而且園中更有各式特色小店，從日本人氣雜貨店ASOKO，到神戶的手工皮革包店EAVUS KOBE等，讓遊客此能一次玩夠、吃夠、買夠。

最後來到偌大的美利堅公園，不僅有神戶地標之一的「神戶塔」，今年更為了慶祝開港150周年，更特地打造了全球最大、高達30公尺的活耶誕樹，正式展開「立定目標！世界第一的聖誕樹計畫」，而且不妨可以走到旁邊西日本最大、關西首家的星巴克公園店，享受一杯熱飲，觀賞神戶港的夜景。

飲酒過量 有礙健康

(中國時報)