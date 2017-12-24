2017年12月24日 04:10 中國時報 徐力剛 報導

常寓餐廳負責人鄭嘉珮打造全台首間以畫家常玉為靈感主題餐廳。（陳俊吉攝）

「菊花」馬卡龍十分受到女性消費者喜愛，為店內人氣打卡小物，售價380元／單點。（陳俊吉攝）

主餐「抱腿裸女」以法式料理手法製作，雞肉肉質軟嫩風味濃郁．售價580元／單點。（陳俊吉攝）

甜點「瓶花」，手作巧克力布朗尼在口中融化，甜中帶苦滋味令人著迷，售價180元／單點。（陳俊吉攝）

「常寓餐廳」以旅法畫家常玉為繆思，室內空間寬廣舒適，如同來到藝術伊甸園。（陳俊吉攝）

店內展售常玉系列文創商品，吸引收藏家前來尋寶。（陳俊吉攝）

午後漫步台北市大安區，熙攘人潮與車流匯聚尋覓藝術室外桃源。坐落安和路尾端的「常寓／Maison de Sanyu」餐廳，以濃厚藝術氛圍擄獲人心，餐廳以已故旅法華裔畫家「常玉」為繆思，極簡風格設計搭配常玉作品裝飾，盡情徜徉藝術殿堂。

常玉生前長年旅居歐洲，其作品融合東方傳統元素與西方繪畫技巧，透過簡單筆法勾勒線條傳遞美感，裸女、靜物與動物為3大創作主軸，在近代藝術史上具有舉足輕重地位。常玉曾說：「我的生命中一無所有，我只是一個畫家。關於我的作品，我認為毋須賦予任何解釋，當觀賞我的作品時，應清楚了解我所要表達的……只是一個簡單的概念。」清新灑脫的生活態度，在常玉逝世50年後仍深深影響當代藝術思維。

同步展售周邊商品

常寓餐廳負責人鄭嘉珮表示，餐廳7月正式營運，店名「寓」有「家」的意涵，希望打造兼具美食與藝術氛圍伊甸園，營造回家輕鬆感。店內採複合式空間設計，除了以常玉畫作為靈感設計餐點外，也展售國立歷史博物館授權開發常玉系列周邊商品，包括與法國百年織品工坊合作，從原料、設計到製作過程皆在法國完成，推出餐桌墊、抱枕等家飾商品。

同步展售瓷器大廠瓷林獲得史博館授權打造杯具商品，設計師運用創意融入常玉畫作特色於杯身，透過瓷土細膩觸感及豐富釉色技法，展現原作視覺效果。希望透過常玉作品濃厚現代主義風格，將法國文化與生活習慣帶給台灣消費者。

餐廳以常玉作品為靈感設計全新冬季餐點。前菜「果宴」使用大量有機蔬果入菜，以手作馬鈴薯泥鋪底，加入台灣產節瓜、香菇、紅椒及切片杏鮑菇點綴，色彩繽紛鮮豔，新鮮蔬果恣意擺放盤中，整體畫面感豐富逗趣。

主餐「抱腿裸女」精選重約350克春雞為食材以麻繩綑綁，塗抹特製烤醬爐烤至金黃色澤，搭配翠綠節瓜與紅椒，最後以巴薩米可醋點綴，雞肉表皮焦香味明顯，肉質軟嫩不柴，美妙滋味令人驚豔。鄭嘉珮分享，抱腿裸女靈感來自常玉裸女系列作品，春雞料理做工繁複，爐烤時間與火候是決定料理成敗關鍵。

另道料理「馬」以常玉著名動物作品為發想打造孤寂意境，特製松露野菇燉飯創造山丘般既視感，精燉義大利米特有米心口感令人難忘，白瓷盤以青醬輕刷象徵翠綠草原景緻，再將紅椒粉灌入模型打造奔騰馬匹，藉由動物在畫面配置達到以小引大效果，展現空間無限可能性。

瓶花布朗尼春意濃

午茶時段不可錯過「瓶花」布朗尼，以巧克力醬為基底描繪樹枝樣貌，薄荷葉芳香氛圍帶來春天氣息，芒果醬象徵初春發芽果實，手作巧克力布朗尼口感扎實甜中帶苦，是大人風味甜點。深受女性消費者喜愛的「菊花」馬卡龍，夾入覆盆子內餡，外層印製菊花造型圖騰放於黑盤呈裝，並以優格代表枝幹，紅酸模象徵菊花意涵，以「菊」傳遞文人氣節。

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常寓餐廳（Maison de Sanyu）

★地址：台北市大安區安和路二 段120號

★電話：（02）8732-2366

(中國時報)