機車舊換新 emoving 現折4000元

2017年12月24日 04:10 中國時報 報導郭隆富

桃園市長鄭文燦（左）與中華汽車總經理陳昭文一同打造emoving低碳計畫。 圖片提供中華汽車

今年國內電動機車市場銷售快速成長屢創紀錄，中華汽車emoving在上月底電動自行車emoving Shine上市帶動下，除Shine至今已賣出1200台的佳績，更帶動整體銷售，使得11月銷售台數締造emoving上市以來歷史新高，達1181台，較去年同期增加66％，自然人銷售更是去年同期2倍的爆發性成長，目前雖有供車不及問題，但預估12月份全車系銷售台數將高達2400台，再創另波高峰。

中華emoving推出歲末年終限時舊換新加碼專案，提供所有不限品牌、不限車齡的汽油機車、電動機車及電動自行車車主換購emoving補助。只要對舊車汰舊換新的emoving車款，即可享有中華emoving提供不限車種之4000元現金折扣，若再搭配電池租賃豪省專案，全車系空車價最低可達7800元起。此外，只要增購emoving任一車款，中華emoving特別回饋2000元購車補助。

免費健診再送齒輪油

中華emoving更為了服務廣大的車主及為車主安全把關，特舉辦車主回娘家免費健診活動，只要帶愛車回全省經銷據點檢查，就送免費齒輪油，還能抽最潮電器Dyson吹風機。詳情請洽全台中華emoving展示中心。

(中國時報)