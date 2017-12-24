機車舊換新 emoving 現折4000元

emoving電動運具與嘉義縣政府共同推廣嘉義低碳旅遊並創下低碳運行城市典範。　圖片提供中華汽車

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中國時報
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桃園市長鄭文燦（左）與中華汽車總經理陳昭文一同打造emoving低碳計畫。　圖片提供中華汽車

今年國內電動機車市場銷售快速成長屢創紀錄，中華汽車emoving在上月底電動自行車emoving Shine上市帶動下，除Shine至今已賣出1200台的佳績，更帶動整體銷售，使得11月銷售台數締造emoving上市以來歷史新高，達1181台，較去年同期增加66％，自然人銷售更是去年同期2倍的爆發性成長，目前雖有供車不及問題，但預估12月份全車系銷售台數將高達2400台，再創另波高峰。

中華emoving推出歲末年終限時舊換新加碼專案，提供所有不限品牌、不限車齡的汽油機車、電動機車及電動自行車車主換購emoving補助。只要對舊車汰舊換新的emoving車款，即可享有中華emoving提供不限車種之4000元現金折扣，若再搭配電池租賃豪省專案，全車系空車價最低可達7800元起。此外，只要增購emoving任一車款，中華emoving特別回饋2000元購車補助。

免費健診再送齒輪油

中華emoving更為了服務廣大的車主及為車主安全把關，特舉辦車主回娘家免費健診活動，只要帶愛車回全省經銷據點檢查，就送免費齒輪油，還能抽最潮電器Dyson吹風機。詳情請洽全台中華emoving展示中心。

(中國時報)

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