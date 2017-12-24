《貓》暌違8年再登寶島

《貓》暌違8年再登寶島。　圖片提供LEXUS、寬宏藝術

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中國時報
報導郭隆富

LEXUS長期投入音樂及藝文活動不遺餘力，今年《跨樂20 LEXUS古典音樂會－鋼琴大師布赫賓德 貝多芬計畫》受到廣大車主熱烈迴響，2018年LEXUS再度將世界級的藝術帶到台灣，為車主及樂迷呈獻享譽國際的《LEXUS經典饗宴 全本音樂劇－貓》，該劇暌違8年再度重臨台灣，將於2018年3月1日至3月18日在台北、台中、台南巡迴盛大演出18場。

《貓》為世界四大百老匯經典音樂劇之一，由音樂劇天王安德魯洛伊韋伯（Andrew Lloyd Webber）創作譜曲，故事以傑利可貓家族一年一度的慶典為背景，自1981年首演以來，已巡演逾30個國家，不僅橫掃7項東尼獎肯定，也不斷打破紐約百老匯及倫敦西區連演紀錄，不朽金曲〈回憶〉（Memory）在內的二十多首樂曲，更是風靡全球36年。

為回饋車主對LEXUS的長期支持，《LEXUS經典饗宴 全本音樂劇－貓》提供LEXUS車主及中國信託LEXUS聯名卡友享9折購票優惠。本劇於12月16日起全面開始售票，活動資訊及購票請至寬宏售票系統查詢，或致電洽詢寬宏藝術（07）780-9900。

■Index

2018年《LEXUS經典饗宴

全本音樂劇－貓》演出場次：

3月1～4日／台中國家歌劇院大劇院

3月8～11日／台南文化中心演藝廳

3月15～18日／台灣大學綜合體育館

(中國時報)

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