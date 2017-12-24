中信臺灣夢 獲SROI國際認證

中信金控將SROI制度導入社會公益專案，以彰化大湖社區作為案例，每投入新臺幣1元於該社區，可產生新臺幣4.26元的社會價值，這也是國際社會價值協會所認證的第一家金融業者SROI報告書。圖片提供中信金控

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中國時報
報導楊閔惠

中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）將社會投資報酬（Social Return On Investment，簡稱SROI）制度導入社會公益專案，選定中國信託「臺灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫」（簡稱「臺灣夢計畫」）第一所示範基地－彰化縣埤頭鄉大湖社區作為評估個案標的。

中國信託金控透過量化數據呈現社會價值，揭露於「臺灣夢兒少社區陪伴扎根計畫社會投資報酬率報告書」（簡稱「臺灣夢SROI報告書」），並經國際社會價值協會（Social Value International，簡稱SVI）認證符合SROI準則，「臺灣夢計畫」每投入1元於該社區，可產生4.26元的社會價值，這也是SVI所認證的第一家金融業者SROI報告書。

國際社會價值協會（SVI）設於英國利物浦，為全球SROI領域極具影響力的組織，曾協助英國內閣辦公室修訂及改善SROI方法學，作為衡量及辨識非營利專案投入資源對社會的連鎖影響及改變，以協助企業管理社會目標達成狀況及檢視資源投入與產出成果之間的關係。SROI廣受公部門與非營利機構認同，不僅是英國公部門預算分配的重要參考指標，亦是聯合國社會影響力基金（UN Social Impact Fund）及道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices）建議採用的衡量標準。目前獲得SVI認證的報告書約90本，中國信託「臺灣夢SROI報告書」為金融業的首例。

外部資源成長4.4倍

「臺灣夢計畫」為中信金控旗下子公司中國信託商業銀行主辦之「點燃生命之火」愛心募款運動善款所推動的兒少陪伴專案。這次認證針對大湖社區民眾、志工及孩子進行問卷調查及訪談，透過SROI嚴謹的衡量，了解「臺灣夢計畫」對居民所造成的影響與變化，並從成果驗證「臺灣夢計畫」的目標，結果發現大湖社區97％的學童以身為社區一份子為榮、90％的家長認為可減輕經濟和照顧的負擔、77％的志工從服務中獲得喜悅和成就感，大湖社區因本計畫所獲得之外部資源，亦較前一年成長近4.4倍，經綜合計算分析結果，每投入新臺幣1元在彰化縣埤頭鄉大湖社區，可產生新臺幣4.26元的社會價值。

(中國時報)

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