台壽新創舉保險金可抵扣醫療費

響應政府分級醫療政策，台灣人壽與全國7家社區醫院合作提供保險金扣抵醫療費用，方便民眾就近求診。　圖片提供台灣人壽

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中國時報
報導楊閔惠

為強化保戶醫療便利服務，中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）為照顧保戶就近就醫，解決保戶出院繳交醫療費用及出院申請理賠之困擾，於今年10月推出「真心關懷、住院安心」專案，近期擴大服務範圍新增4家醫療院所。凡台灣人壽保戶於台灣人壽合作之醫療院所進行醫療住院，只需於住院期間以電話提出申請，經確認符合資格後，即可在出院時直接以保險金扣抵醫療費用，此為台灣人壽繼「全省送藥到府」及業界首創的「保險金申請書遞送到府」、「視訊理賠」服務後，再為保戶提供更方便、快速的另一項新服務。

以保戶陳小姐投保醫療日額2000元為例，若其於台灣人壽「真心關懷、住院安心」專案合作之醫院住院10天，使用此項服務，在2萬元內即可直接以保險金扣抵住院醫療費用（最高以該次住院費用為限），若扣抵金額小於住院醫療費用時，僅需繳交醫療費用差額予醫院；若扣抵金額大於住院醫療費用時，則將依指定之給付方式直接給付差額予保戶。

為讓「真心關懷、住院安心」專案能普及化，並真正深入保戶居住地，台灣人壽已於今（2017）年10月與位在台北及高雄的中山醫院、邱外科醫院及愛仁醫院合作此專案；並已於本月20日再與台中澄清綜合醫院、澄清醫院中港分院及童綜合醫院簽約合作，初步完成北、中、南都會區的服務網絡，讓保戶可以安心在地治療。此外，為了讓罹患癌症之保戶也能享有同樣便捷的理賠服務，台灣人壽也在同日與以治癌聞名的和信治癌中心醫院完成簽約，期望嘉惠更多保戶，讓保戶可安心住院、放心出院。

(中國時報)

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