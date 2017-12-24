臺北跨年晚會Rain唱跳助陣

臺北跨年晚會Rain唱跳助陣。圖片提供臺北市政府

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中國時報
報導謝曼婷

全台最強的跨年晚會「2018臺北最High新年城」12月31日於市政府前盛大舉行，將空前邀請到韓國天王Rain與韓國男團IN2IT首度登上跨年舞台，還有周湯豪、鬼鬼、丁噹、林明禎、韋禮安、艾怡良，以及頑童、盧廣仲、畢書盡接力壓軸演出，更令人讚嘆的是歌后蔡健雅也在表演名單中，將是台灣最潮最火紅的跨年晚會。

而這些歌手當天晚上所帶來的表演也著實令人期待，像是「國民長孫」盧廣仲將與大陣仗的交響樂團一起登台演出，一定讓所有觀眾震撼萬分，成為跨年的焦點。

除了有全台最強卡司，每年的101煙火，都是臺北跨年晚會重頭戲，備受世界矚目，今年的101跨年煙火show主題是「2018 幸福共好 Happy Together」，煙火等級將再提升，斥資6000萬，並打造全球燈數密度最高的巨型LED燈牆，加入燈光秀等多媒體裝置演出，總長度近5分鐘，將挑戰觀眾的視覺感受。

臺北市政府也有好康要告訴大家，為了跨年當天大家都能儲備好滿滿的能量，特別準備了胖卡美食市集，有漢堡、炭烤吐司、咖啡飲料等，將在12月30日至12月31日於市府東門廣場為大家服務。此外，大家只要在臺北跨年官網、臺北跨年臉書粉絲團、臺北市政府YouTube、Vidol影音平台上的VR360影片中，找尋熊讚的身影，就有機會抽中臺北－沖繩來回機票！

不能來現場參加跨年晚會的粉絲，可以在12月31日19:00～1月1日01:00，於30頻道三立都會台、影音平台－台灣大哥大My Video、Line TV、Vidol、YouTube、三立新聞網、好事989電台同步欣賞節目精彩內容唷！詳情請上「臺北旅遊網」查詢。

（臺北市政府觀光傳播局廣告）

(中國時報)

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