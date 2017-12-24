勤耕藝品市場 中濠典藏獲獎

2017年12月24日 04:10 中國時報 報導何志平

中濠典藏執行董事趙強推動澳台慈善公益活動，受到新北市議會議長蔣根煌（右）及桃園市議會副議長李曉鐘（左）歡迎。（中濠典藏提供）

中濠典藏榮獲第二屆中國藝術品市場價值建設獎中「最具藝術品牌價值獎」。（中濠典藏提供）

今年在《救世主》以4億美元創下拍賣歷史上最高價的紀錄後，讓全球拍賣市場對2017年秋拍乃至明年的藝術榮景充滿期待。今年前半年亞洲買家在全球成交總額約占35％，首次與美洲市場比肩，主要是亞洲買家推升拍品創高價的實力令人咋舌。

亞洲藝術拍賣重鎮的兩岸四地，在經過多年的市場發展與盤整後，面貌早已不同以往。澳門中濠典藏拍賣執行董事，也是中國著名的書畫鑑定專家趙強表示，培養收藏家的美學底蘊，並與他們一同成長，是拍賣公司頗為重要且須持續性耕耘的課題。

邀油畫家郭少宗慈拍

趙強說，今年中濠典藏定期舉辦主題展、名家講座、慈善義展、免費藝術培訓課程等，目的在提升公眾藝術的鑑賞能力、推動本土公益事業項目、積極的回饋社會，這些都是企業應該有的責任。他說中濠典藏自許的存在價值不僅僅是撮合藝術品的買賣，更重要的是希望觀看預展的民眾能透過欣賞不同時期的藝術品，繼而提升美學、美感的眼界；再進一步感受各國文物與藝術精品的魅力，並透過持續性舉辦拍賣相關活動及藝術展，促進文化產業發展，推升整體藝術高度。

在台灣有「畫山之神」美譽的油畫家郭少宗，今年受邀參加由澳門IN義工團主辦、中濠典藏國際承辦的慈善油畫拍賣。郭少宗捐出6幅油畫精品提供專場無底價公開拍賣，所得善款全數捐給「澳門IN義工團」舉行的《童夢飛航》活動。他說愛心無國界，能透過慈善拍賣的方式來為殘障、智障及單親、低收入等弱勢家庭的孩子盡一份心力，他覺得非常光榮且饒富意義。趙強也讚揚郭少宗的義舉，他提到澳門先前經歷53年來最嚴重的風災，當時這位台灣藝術家郭少宗就曾捐出一幅油畫精品義賣，並透過澳門議員施家倫轉交相關賑災團體，在風災無情人間有情中體現藝術家的大愛精神。

大師講座場場爆滿

藝術名人講座這二年頗受藝文界青睞，尤其是藝術各領域大師級的講座更是場場爆滿，座無虛席。趙強表示，配合中濠典藏秋拍推出的「名家講座」就邀請台灣清翫雅集成員，台北、北京觀想藝術中心董事長徐政夫主講《談古董收藏》；古陶瓷鑒定專家，資深藝術品投資專家錢偉鵬主講《談御窯瓷器》；岳飛第28世嫡孫，北京大學百年講堂文謙美壇負責人岳珂主講《談古玉鑑賞》；享譽台灣的全能型藝術家郭少宗主講《談油畫欣賞》。趙強認為名家講座對收藏或古玩藝術有興趣的民眾，會有質的提升，是不容錯過的藝術盛會。

中濠典藏今年秋拍苦心精選452件精品雖成績斐然，但對他們來說更具里程碑意義的，是今年12月由新華社旗下唯一藝術品收藏投資刊物《收藏投資導刊》主辦的「第二屆中國藝術品市場價值建設獎」，中濠典藏入圍這項三年一度的評選活動，並榮獲「最具藝術品牌價值獎」，也是澳門逾百家拍賣公司至今唯一入圍且得獎的知名拍賣企業。

獲收藏投資導刊肯定

中國《收藏投資導刊》向來以權威性、時效性、專業性獨占全國同類媒體的首位，被譽為中國藝術品市場的晴雨表、風向標及中國藝術品投資的權威「首席分析師」，能得到這個獎項代表澳門中濠典藏已列入中國藝術品拍賣公司的標竿企業之一。施家倫議員認為，這個獎項落戶澳門中濠典藏標誌澳門的藝術品業不僅擺脫長期邊緣化的處境，也凸顯中國內地同行及行業權威刊物對中濠典藏拍賣的認可及對於澳門藝術品市場的關注與重視。

今年秋拍陸續落幕後，仍能感受到亞洲主要的拍賣場在引進世界各地精品文物及傳遞藝術知識的同時，也提升民眾以新的視角欣賞各類藝術品，藉由近距離體會當中的藝術魅力，且持續不斷的發酵。

藝術典藏圈

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(中國時報)