Rifle Paper Co.加持 L’OCCITANE經典

Rifle Paper Co.加持 L'OCCITANE經典

友善列印
中國時報
報導
Rifle Paper Co.加持 L'OCCITANE經典
Rifle Paper Co.加持 L'OCCITANE經典

L'OCCITANE與Rifle Paper Co.合作，為乳木油系列注入嶄新活力。當兩種跨領域的熱情交會時，繽紛的鮮豔手繪與舒服的經典香味所產生的火花，讓這個耶誕更能深刻的歡慶節日，與朋友分享保存美好的回憶。

普羅旺斯的活力

藝術家Anna Bond從杏桃、薰衣草、馬鞭草及玫瑰等普羅旺斯花植汲取靈感，以樹葉、乳油木果實以及花朵為主題，透過唯美繽紛色彩展現花香情懷，手繪設計色彩鮮明，讓普羅旺斯風情躍然紙上，展現盎然活力感。

形狀不一的樹葉、豐盛的果實與溫潤舒適的乳油木果油，透過了充滿創意的聯名設計，綻放出無限幸福及美麗色彩。L’OCCITANE在世界各地廣受喜愛，乳油木護手霜護手霜蘊涵高達20％的乳油木果油，結合蜂蜜、甜杏仁、亞麻、蜀葵等絕佳保溼因子為雙手肌膚帶來防護、滋養及柔潤效果，細緻質地能快速被手部肌膚吸收且不油膩，塗搽時更散發出淡雅香味，帶來愉悅舒適感。與Rifle Paper Co.合作的限量新裝，凝結普羅旺斯的美好，綻放節慶時分的無限幸福感。

(中國時報)

薇閣慶耶誕花牆偷心

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。