2017年12月24日 04:10 中國時報 王思晴 報導

Rifle Paper Co.加持 L'OCCITANE經典

Rifle Paper Co.加持 L'OCCITANE經典

L'OCCITANE與Rifle Paper Co.合作，為乳木油系列注入嶄新活力。當兩種跨領域的熱情交會時，繽紛的鮮豔手繪與舒服的經典香味所產生的火花，讓這個耶誕更能深刻的歡慶節日，與朋友分享保存美好的回憶。

普羅旺斯的活力

藝術家Anna Bond從杏桃、薰衣草、馬鞭草及玫瑰等普羅旺斯花植汲取靈感，以樹葉、乳油木果實以及花朵為主題，透過唯美繽紛色彩展現花香情懷，手繪設計色彩鮮明，讓普羅旺斯風情躍然紙上，展現盎然活力感。

形狀不一的樹葉、豐盛的果實與溫潤舒適的乳油木果油，透過了充滿創意的聯名設計，綻放出無限幸福及美麗色彩。L’OCCITANE在世界各地廣受喜愛，乳油木護手霜護手霜蘊涵高達20％的乳油木果油，結合蜂蜜、甜杏仁、亞麻、蜀葵等絕佳保溼因子為雙手肌膚帶來防護、滋養及柔潤效果，細緻質地能快速被手部肌膚吸收且不油膩，塗搽時更散發出淡雅香味，帶來愉悅舒適感。與Rifle Paper Co.合作的限量新裝，凝結普羅旺斯的美好，綻放節慶時分的無限幸福感。

(中國時報)