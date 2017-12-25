第一個取消的前瞻計畫！「育兒百寶箱」喊卡

衛福部的3年6億元「育兒百寶箱」前瞻計畫喊卡。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
之前國民黨立法院黨團曾質疑浮編預算，對於解決少子化問題「無感更無用」。（本報資料照片）
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衛福部為解決少子化問題，規畫的前瞻計畫之一的3年6億元育兒百寶箱計畫，確定喊卡！衛福部昨表示，因各界有不同意見，明年已經編列的2億元育兒百寶箱經費，其中的4000萬元將移為各縣市少子化計畫之用，剩下1.6億元將繳回國庫，成為第一個喊停的前瞻計畫。

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4000萬挹注縣市 1.6億繳國庫

育兒百寶箱計畫自公布後爭議不斷，但衛福部堅持不認錯，衛福部長陳時中甚至曾表示：「說不定有人看到育兒百寶箱就想要生小孩」，遭立委批評「耍嘴皮」。陳時中昨終於認錯改口表示，育兒百寶箱只是錦上添花、沒意義，經過部內會議與參考學者、專家意見，大都認為對催生起不了作用，加上行政院要求「錢要花在刀口上」，因而喊停計畫。

政策全掛點 衛福部長改口認錯

陳時中進一步指出，育兒百寶箱喊卡的原因，除了缺乏支持外，行政院也在進行整體性的「育人攬才及移民專案」，育兒百寶箱只是單一的零星計畫，國家經費應該更有效率的運用，目前正在與主計總處研究調整預算程序。

陳時中強調，面對少子化危機，衛福部少子化辦公室仍會持續運作，只是目前還沒有新措施，衛福部仍將持續推動公共托育家園、臨托、短托等措施，以配合行政院「育人攬才及移民專案」，希望處理人口結構變化、少子化與移民政策等問題。

對於衛福部取消育兒百寶箱，立法院社環委員會立委林靜儀表示贊同。她說，育兒百寶箱的內容不是很適合、預算編列也太多，而且硬要加入前瞻計畫，本來就是錯誤的決定。

配合匆匆上路的前瞻計畫，衛福部分3期總計編列6億元的育兒百寶箱，原規畫針對家中有零至二歲嬰兒的家長，發送包括育兒資訊、兒福資源資訊與嬰兒照護用品等近千元物品，不過，這個計畫遭到立委、專家與民眾一致反對，抨擊「無感更無用」，除了亂花錢，對解決少子化問題，完全沒有幫助。

衛福部因已編列2億元經費，社家署長簡慧娟表示，依法只能拿出4000萬元移做他用，且只能用在協助地方政府的少子化計畫，不得挪為其他用途，剩下1.6億元則繳回國庫。

(中國時報)

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