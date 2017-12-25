央行總裁換人 雙率政策不會U型反轉

央行總裁彭淮南公開表達退休意願，誰是央行總裁接班人，蔡英文總統坦承傷透腦筋。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

中央銀行總裁彭淮南任期即將在明年2月25日屆滿，蔡英文總統昨天說：「自己也不習慣央行總裁不姓彭」，她說，「未來不論（總裁）接班人是誰，台灣的匯率、利率政策都不可能出現U型反轉。」

彭淮南將任滿… 蔡英文：明年雙率政策 不會U型反轉

蔡英文總統昨天接受財經媒體聯訪，依據《今周刊》電子報的報導，彭淮南公開表達退休意願後，對於誰是下任央行總裁接班人，蔡英文也傷透腦筋。

總統坦言 不習慣總裁不姓彭

雖然近來國內各項經濟指標都呈現好轉，不過明年全球財經局勢面臨諸多不確定因素，日前央行常務理事兼中華經濟研究院董事長胡勝正呼籲，請蔡英文再讓彭淮南續任2年。

據了解，蔡英文確實有意請彭淮南續任，但彭去意甚堅，蔡英文在媒體詢問時笑著說，「是有點不習慣央行總裁不姓彭，這可能要全民一起來留，我也想聽聽各位有何適當人選推薦」。

屬意胡勝正接班 胡恐難負荷

若彭不續任，據了解，蔡英文內心最中意的人選是胡勝正。不過胡勝正恐難負荷繁重的央行工作，今年4月胡勝正應當時國安會諮詢委員童振源邀請，赴辦公室討論財經智庫相關議題，開完會後一度因呼吸不適，府方緊急叫救護車送到馬偕醫院急救，根據胡友人說法，胡去年大病一場痊癒後，身體已大不如前。

除胡勝正外，具有「小彭淮南」之稱的現任央行副總裁楊金龍呼聲也很高，外界也點名曾擔任央行理事的總統府資政陳博志、台灣金控董事長呂桔誠、台杉公司董事長吳榮義等人，甚至傳出前行政院長林全接掌的可能性。

蔡英文坦言，是有考量過幾位人選，也有人推薦過，目前還在蒐集選項，有些人選確實是要再去說服，至於接任者的條件，她說：「當然就是要能勝任啊，也能獲得眾人的信任」。

蔡英文指出，目前還沒決定接任人選，到時候還是會與彭總裁討論「徵詢一下他的意見」。但不論未來央行總裁是誰，都會以經濟穩定為要務，政策即便會有修正，也絕對不可能大反轉。

(中國時報)

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