拒檢闖營區 役政署長耍官威！新聞透視－軍方挺小兵 署長忙卸責

2017年12月25日 04:10 中國時報 呂昭隆

陸軍十軍團昨天做了一件很漂亮的事，面對內政部役政署長耍官威，想硬闖營區，不但沒有和稀泥、大事化小，更在一大清早就發新聞稿力挺衛哨兵不懼權勢；領導統御就該這樣，部屬做得對，長官就該全力維護，相對於役政署把責任推給司機，並將之調職，是非不清，又沒肩膀扛責任，高下立判。

這起耍官威事件，是前天晚上被爆料。役政署長第一時間接受媒體訪問時，看得出還在氣頭上，說的話相當不客氣，「內政部不是國防部所管的！」，「有向104旅旅長抗議，要求他們不能把內政部當成小的在管」。最妙的是，這位耍官威的署長，揚言乾脆役政署自己管一個哨口，才不會進出被刁難。

自共諜羅賢哲案後，軍中就嚴格執行進出營區的管制檢查，即使是軍方將領，坐軍車進出營區，也要打開後車廂及車內的手套箱讓衛哨兵檢查，那怕是國防部長的座車，一樣要檢查；至於外車，不僅要查驗車，還要核對身分。憑什麼役政署長就要有特權？

軍方衛哨都有錄影，這起「耍官威」事件，軍方一定要調查清楚。

按理，衛哨查核身分時，當事人只要坐在車內，搖下車窗出示證件即可，這位署長官威這麼大，竟走下車出示身分，相當不尋常，是否對衛哨說了些不妥適的話，或是指著鼻子罵人，都該查清楚。軍紀嚴明，不管是座車駕駛或是署長，若有涉法情節，即應依規定處置。依照《陸海空軍刑法》相關規定，羞辱值勤衛哨是有刑責的。

另一方面，軍方對依法盡責的衛哨人員，亦應給予適當獎勵與表揚。這次成功嶺與十軍團的處置，值得外界肯定。

(中國時報)