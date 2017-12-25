「陳抗不能癱瘓交通」 柯令排除

勞工團體因不滿勞基法修法，23日舉行反勞基法修惡大遊行，抗議民眾不願離去，在台北市西區四處流竄，晚間部分抗議民眾在行政院外與警方發生衝突。（陳信翰攝）

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中國時報
／台北報導

北市警局周六（23日）晚強制驅離反勞基法修法的抗議民眾，現場帶走多名律師、學生，引發社會議論。市長柯文哲說，他在台北車站視察時，接獲市警局長報告後，他下令要處理陳抗；他說，陳抗雖是國民權利，但不能癱瘓交通。

民間團體批評當晚警方執法粗暴，抓捕律師，還限制人身自由，甚至疑有女性上衣被扯掉，遭質疑「威權復辟」。台灣人權促進會等團體要求，民進黨政府及柯文哲應說明抓捕行動的決策過程，同時應道歉、懲處現場指揮官，包括大安分局長、中正一分局長、介壽派出所所長，並應調查抓捕過程的執法手段，於1個月內公布執法過當的警察名單。

但是另一方面，基層員警在周六嚴重超時執勤，勤務結束後，許多基層官警紛紛在臉書NPA署長室及靠北警察等網站發言大表不滿情緒。經媒體大幅報導，柯文哲得悉後非常重視，昨晚5時許，特地前往台北市警局召開檢討會。

柯文哲嚴正提出3點指示，要求北市警局針對未來的陳抗，不要再浪費警力，應多用阻絕器材，別將警力浪費在機關保安上。

據悉，柯在檢討會中，對市警局勤務安排嚴重浪費警力非常不滿，會中指示市警局長陳嘉昌，未來對類似的陳抗行動，市警局不得再浪費警力。

柯文哲同時並指示，民眾申請陳抗，市警局應予尊重，並保障民眾遊行權利，如果遇有脫序情況，則依法處置。並且，未來北市警局在受理民眾申請遊行路線，應該與環保局、新工處等單位協調，並建立平台，一方面可保障民眾的遊行權利，也可降低民眾對交通的影響。

柯文哲說，面對問題是解決問題的第一步，讓問題法制化、制度化、合理化，才是市府目標。他也向抗議者喊話，「有能力把群眾帶出來，就要有能力帶回去。

(中國時報)

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