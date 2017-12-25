勞基法下月三讀 時程不變

2017年12月25日 04:10 中國時報 崔慈悌 、 郭建伸 、 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

勞團上周六發動陳抗反對《勞基法》修法方向，不過府院黨已定調立法院1月臨時會通過勞基法既定時程不變。黨政人士昨天表示，行政部門會就各方意見做整體考量，並在明年1月4日臨時會召開前，就表決版本做最後討論，臨時會完成三讀時程不變。

《勞基法》修正草案正在協商冷凍期，民進黨團將在明年1月4日協商期結束後，在臨時會中三讀處理。民進黨團幹事長劉櫂豪表示，臨時會通過《勞基法》修法的步驟不會有變化，雖然協商期可討論，但沒有黨團提出其他版本，民進黨仍維持初審版本。

綠委林靜儀說，現在外界很多批評，比如輪班間隔要從11小時改成8小時，但其實11小時間隔根本還沒上路，「大家都是認為我不要（修法），去年把勞基法修成現在的版本也說不要，那大家到底要什麼？」她呼籲，如果單純用情緒處理國家政策，「是很危險的事情」。

據民進黨團規畫，明年1月登場的立院臨時會，將優先處理勞基法、明年度總預算案和稅改等。儘管再修勞基法引發爭議，但因現行勞基法規定多處滯礙難行，府院黨不打算延後修法時程。

勞團出身的前勞動部政務次長廖蕙芳，昨在臉書發文批評，指挽救低薪不是靠加班、縮短輪班間隔縮成8小時、鬆綁7休1來解決，並引用中央銀行總裁彭淮南意見，認為政府應介入議薪，打破勞資議價不平等，外界認為廖是抨擊《勞基法》修惡，對前東家翻臉。

(中國時報)