辜嚴倬雲：拒成不正當轉型幫凶 雷倩當選婦聯會新主委

2017年12月25日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

婦聯會上周五（22日）遭內政部宣告撤換正副主委，昨召開臨時常委會推選新主委，最後由前立委雷倩當選。雷倩預計今將赴內政部會談，內政部葉俊榮肯定婦聯會很快選出新團隊，盼在原先討論的基礎上，把事情做好做對。

前婦聯會主委辜嚴倬雲昨發表聲明，對內政部及黨產會提出抗議，辜嚴倬雲說，她很清楚只要接受了政府的條件，就可以免於被誣衊攻擊，但是這樣就成了不正當轉型正義的幫凶。

據了解，婦聯會內部有主戰一派，支持前立委潘維剛，亦有主和派，認為應與內政部簽署行政契約，支持前立委雷倩出來接任婦聯會主委。昨天下午改選，經內部攻防，由雷倩當選，婦聯會未來有可能重啟與內政部、黨產會的後續協商。

辜嚴倬雲昨在聲明中表示，她與其他婦聯會的媽媽們，一直以來不求回報，默默地奉獻。但萬萬沒想到的是，去年以來，政府當局竟然大敲追討不當黨產的鑼鼓，還把婦聯會羅織構陷為國民黨的附隨組織，意圖汙衊栽贓，橫奪資產，操控組織。

辜嚴倬雲批評執政當局對於婦聯會清楚及清白的歷史刻意抹煞抹黑，婦聯會雖然遭受不白之冤，但也深切了解必須隨著時代變遷而不斷調整更新，一方面解決歷史遺留的包袱，一方面進化轉型，「所以，我們才會積極和主管人民團體事務的內政部協商，希望化解誤會，邁向新生。」

她說，內政部與黨產會對於原始的經費來源和運用狀況等問題，不顧時代久遠、資料闕如的實際困難，一再追索，而且不斷攻訐。更令人痛心的是，在協商過程中，政府機關一再利用「列為國民黨附隨組織」、「撤換主委」、「解散組織」等不法、不當手段要脅恐嚇，意圖逼迫婦聯會就範。

辜嚴倬雲表示，他們選擇面對這些不法行政手段的制裁，「因為從頭到尾，我們心中就從不在乎金錢和頭銜，我們只在乎事實、正義及國家的法治及民主體制。」

(中國時報)