新聞透視－解決少子化 衛福部抓錯藥

根據內政部統計，截至今年11月止，國內新生兒數僅17.7萬人，預料今年新生兒總數恐跌破20萬，史上新低，但衛福部至今仍端不出政策牛肉，今年4月成立的少子化辦公室只開一次會，一個多月後就幾乎停擺，在前瞻計畫中還編列6億元《育兒百寶箱》計畫，遭民團批判「無感無用」，解決少子化問題，衛福部根本抓錯藥！
今年新生兒 史上最少
台灣少子化的問題已經到了刻不容緩的地步！陳時中於今年4月宣布成立少子化辦公室，目標力拚台灣總生育率從千分之1.1提升到1.6，再提升到2.1，還邀請前部長林奏延加入辦公室運作，並爭取在前瞻計畫第一年7.91億元中，其中2億就花在育兒百寶箱中，外界罵翻，民間團體不禁搖頭：「衛福部找不到實質對策。」
預算白編了 外界罵翻
台灣的醫療水準深受國際肯定，來台尋找治療不孕問題的外國人，很多都是想生第3、第4胎，而國人生第1胎都有困難，更別說生第2、第3胎，究其原因，國人不願意生小孩，主要是養不起！
政府鼓勵國人生小孩，最重要就是要無後顧之憂，但年輕人不是薪資低、養不起，就是小孩無拖育之處，公托少，民營托育費用高，品質不穩定；另民團預估，六歲以前小孩的托育費用約需百萬台幣，國人基本工資一個月僅兩萬餘元，如何負擔沉重的托育支出呢？
沒有大戰略 如何前瞻
衛福部解決少子化危機不能只是加入硬體為主的「前瞻計畫」，爭取幾億元應應景的心態，必須提出「更有前瞻」的大戰略，從環環相扣的各層面問題解套，讓台灣人口結構走向健康的正成長。
如果將前瞻計畫的硬體建設挪到人口培育，解決現今最需要經費的「生育與托育」兩大困境，不僅可以提升國內婦女的生產意願、降低生育年齡，拉抬「未來主人翁」的品質；同時為台灣留下年輕人才，不讓已經減少的人口外移，保住國力。
行政院研擬的「育人攬才與移民專案」若不反求諸已，促進國人「生產力」，未來註定走向失敗，導致人口結構陷入惡性循環，政府再多的減少退休金計畫、呼籲企業加薪訴求都無法獲得有效改善。
對於少子化的危機，衛福部「出師未捷身先死」，抓錯藥的「育兒百寶箱」遭受挫敗後也不能躲在一旁「納涼」，應該拿出更有高度視野的「戰略」，為少子化問題做出貢獻。
(中國時報)