新聞透視－解決少子化 衛福部抓錯藥

2017年12月25日 04:10 中國時報 陳志祥

過去80年，所有在芬蘭的準媽媽們都會收到來自芬蘭政府免費提供的育兒百寶箱。其中包含了可做為嬰兒床的小紙箱，還包括其他嬰兒的衣物用品。（摘自Embassy of Finland）

衛福部編列數億元的《育兒百寶箱》，遭批無用無感。衛福部長陳時中認錯改口，政策喊卡。（本報資料照片）

根據內政部統計，截至今年11月止，國內新生兒數僅17.7萬人，預料今年新生兒總數恐跌破20萬，史上新低，但衛福部至今仍端不出政策牛肉，今年4月成立的少子化辦公室只開一次會，一個多月後就幾乎停擺，在前瞻計畫中還編列6億元《育兒百寶箱》計畫，遭民團批判「無感無用」，解決少子化問題，衛福部根本抓錯藥！

今年新生兒 史上最少

台灣少子化的問題已經到了刻不容緩的地步！陳時中於今年4月宣布成立少子化辦公室，目標力拚台灣總生育率從千分之1.1提升到1.6，再提升到2.1，還邀請前部長林奏延加入辦公室運作，並爭取在前瞻計畫第一年7.91億元中，其中2億就花在育兒百寶箱中，外界罵翻，民間團體不禁搖頭：「衛福部找不到實質對策。」

預算白編了 外界罵翻

台灣的醫療水準深受國際肯定，來台尋找治療不孕問題的外國人，很多都是想生第3、第4胎，而國人生第1胎都有困難，更別說生第2、第3胎，究其原因，國人不願意生小孩，主要是養不起！

政府鼓勵國人生小孩，最重要就是要無後顧之憂，但年輕人不是薪資低、養不起，就是小孩無拖育之處，公托少，民營托育費用高，品質不穩定；另民團預估，六歲以前小孩的托育費用約需百萬台幣，國人基本工資一個月僅兩萬餘元，如何負擔沉重的托育支出呢？

沒有大戰略 如何前瞻

衛福部解決少子化危機不能只是加入硬體為主的「前瞻計畫」，爭取幾億元應應景的心態，必須提出「更有前瞻」的大戰略，從環環相扣的各層面問題解套，讓台灣人口結構走向健康的正成長。

如果將前瞻計畫的硬體建設挪到人口培育，解決現今最需要經費的「生育與托育」兩大困境，不僅可以提升國內婦女的生產意願、降低生育年齡，拉抬「未來主人翁」的品質；同時為台灣留下年輕人才，不讓已經減少的人口外移，保住國力。

行政院研擬的「育人攬才與移民專案」若不反求諸已，促進國人「生產力」，未來註定走向失敗，導致人口結構陷入惡性循環，政府再多的減少退休金計畫、呼籲企業加薪訴求都無法獲得有效改善。

對於少子化的危機，衛福部「出師未捷身先死」，抓錯藥的「育兒百寶箱」遭受挫敗後也不能躲在一旁「納涼」，應該拿出更有高度視野的「戰略」，為少子化問題做出貢獻。

(中國時報)