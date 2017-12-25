提升生育率 民團籲加碼津貼最實際

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中國時報
／台北報導

育兒百寶箱政策喊卡，民間團體呼籲，要提升夫妻生育意願，錢應花在刀口上，直接給予經濟支持，例如按月給予長期的育兒津貼，並加碼育嬰留職停薪期間的津貼補助，另也應挹注公托建置，讓家長不必再抽籤，有友善環境可以再拚第2胎。

兒福聯盟基金會政策中心主任李宏文指出，中央和地方政府很多只給予每胎一次性的補助，金額約2萬元至3萬元不等，但孩子到6歲以前光是保母費生活費等，至少要花100萬元，政府補助金額實在太少，應按月給予長期的育兒津貼。

現況只有台北市府、桃園市府有給這樣的福利，對其他縣市的父母及新生兒並不公平，中央政府雖有給2歲以下孩子每月2500元的育兒津貼，卻限定父母一方須未就業，導致雙薪家庭得不到補助，制度有漏洞。

李宏文指出，新生兒父母勞動面的政策也應該強化，目前勞保的育嬰留職停薪津貼，父母每人最多可請領6個月，兩人合計共1年，但津貼金額只有投保薪資的6成，若以4萬元的投保金額計算，不過才2.4萬元兒以，跟勞工實際所得差距過大，呼籲政府可提高至8成。

李宏文表示，歐洲國家為了鼓勵男性的育兒參與率，甚至規定父方可以比母方多請領1到2個月的津貼給付，至於財源要怎麼來，政府跟雇主應該共同來討論，包括就業保險基金挹注或是公務預算撥補，甚至企業也可以回饋，當成對未來勞動力的投資。

李宏文指出，日相安倍晉三率領的自民黨在上次大選中又能勝選，關鍵在於他端出「育人革命」政策，將消費稅從8％提高到10％，增加了台幣5000多億元的規模挹注托育，讓日本3到5歲的幼兒就讀幼兒園完全免費，顯然是令民眾有感的政策，選民也買單，讓自民黨從低迷的選情中勝出，日本經驗值得參考。

托育政策催生聯盟發言人王兆慶指出，生育率若要高，一個家庭就要生2個小孩，父母不可能單靠一份薪水養2個小孩，無奈雙薪家庭又要憂心沒有人可以幫忙帶小孩，因此政府育嬰政策需要強化的就是公共托育，搭配增加育嬰假及縮減工時，衛福部應盡快打造完善的公托環境，使公托品質有保障，且不必再抽籤，價格也不會太貴，讓家長勇敢生第2胎。

(中國時報)

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