供不應求 雙北廣設公托中心

2017年12月25日 04:10 中國時報 張潼 、 譚宇哲 ／綜合報導 ／綜合報導

少子化問題嚴重，雙北市積極廣設公共托育中心，台北市現有17處社區公托、16處公辦民營托嬰中心，受托近900人，明年持續擴增；新北市現有51家公托、63家親子館，受托人數約3030人，今年納入私人托嬰中心，明年托育數將激增。

台北市府社會局表示，目前有17處社區公托、16處大型公辦民營托嬰中心，可受託900人，明年將再增19處社區公托、1間大型公托，預計增加近300名額。

市府社會局說，市長柯文哲上任後，考量都會地區空間取得不易，增設大型托嬰中心困難度較高，構思出由4名保母照顧12名孩童的「社區公共托育家園」，提高數量。

單就費用來說，公托每月收費約11000元，社區公托為14500元，都比居家保母和私托每月的18000元至2萬元更低。因此，北市府除增設社區型、大型公托中心，同時也針對把孩子送托至保母或私托的家庭加碼補助，從第一胎3000元，變成第二胎6000元，若第二胎送至社區公托，也補助3000元。

新北市社會局兒童托育科長林秀穗表示，全市目前有51家公共托育中心、63家親子館，受托人數達3030人，今年開始推動公共托育中心合作聯盟，已有90家私立托嬰中心、2100名保母加入。

林秀穗說，私人托嬰常招收不足，加入公托中心合作聯盟後，除把民間托育人員納入公共意外責任險保障，也強化托育服務的軟硬體設備，預期可提升質量，解決招收不足額現況。

此外，全市公托中心全數滿額、供不應求，新北市預計明年再增設9家公托中心，釋出逾500個托育名額，滿足市民托育需求。

(中國時報)