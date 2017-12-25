百寶箱失靈 成了最後一根稻草

2017年12月25日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

「育兒百寶箱」計畫全部喊卡，今年4月成立的「少子化辦公室」也不再運作，衛福部的少子化政策至此全部掛點！衛福部表示，未來將改以0至2歲托育擬定補助托育機構，降低收費等相關實務給付為主，減輕家長負擔及擴大「公共托育家園」計畫。

因應少子化的危機，衛福部爭取到行政院前瞻計畫的費用是7.91億元用在「公托公共化」，其中1億多元經費是推動社區公共托育家園、建立托育資源中心，而「育兒百寶箱」計畫卻要2億元，遭到社會各界批判。

而在育兒百寶箱計畫之前，還有今年4月成立的「少子化辦公室」，這是針對行政院生養方案，盤點各部會政策，今年5、6月期間召集各部會了解相關指標，會議結束交由各單位自行運作，之後少子化辦公室停止運作，看不出實質作為。

陳時中解釋，經過全面性盤點並與行政院國發會開過會後，少子化辦公室決定回歸人口政策下的生養方案執行，各部會各有任務，最後衛福部主要負責提高生育安全與0至2歲幼兒養育任務。

中華民國生育學會理事長李新揚建議，衛福部要找更多了解問題癥結的專家與實務人員，研擬更有效的解決方案。此次0到2歲的托育政策，衛福部應參照歷年學者的研究，針對覆蓋率與婦女就業率擬定。

社家署署長簡慧娟表示，目前國內幼兒托育資源約有2成覆蓋率，其實實際使用人數更少，可能不到1成，而9成以上都是家中爺爺、奶奶或家人照顧，經過調查發現，家長在意的是送托太貴與不信任保母、托育中心。

衛福部為0至2歲托育擬定相關實務給付為主的方向，希望減輕家長負擔，方案主要是補助托育機構，降低收費，因而控管托育品質、也能控管托育費用，而不是直補助家長金錢。

至於留在前瞻計畫的部分，衛福部還有推廣親子館、家庭服務館、綜合服務館的建設，希望增加家庭性、支持性的實質幫助；而「公共托育家園」計畫實施成功將會擴大辦理。

(中國時報)