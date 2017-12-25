學齡前兒童教育 更該對症下藥

前瞻基礎建設為推動食安，編列數十億元蓋新大樓引發爭議。圖為興建中的食藥署南港國家生技園區新大樓。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

衛福部決定育兒百寶箱政策喊停，不少綠委也表示贊成。綠委趙天麟表示，如果是為了刺激生育率，育兒百寶箱確實是浪費錢的政策，政府應對學齡前兒童的教育對症下藥才對。

趙天麟說，據其觀察，少子化原因除了外界討論的高房價、低薪外，生育率裹足不前的原因，主要是0到7歲的生育與養育費用，對新婚夫妻壓力太大，政府應對學齡前兒童的教育多想辦法，分擔年輕夫妻的壓力。

綠委林靜宜表示，衛福部當時編列前瞻計畫並無此政策，是國民黨一直要求要有兒童托育政策，衛福部才倉促端出這麼怪的方案；她認為衛福部喊卡相當好，今年所編列的2億元預算就直接不處理。

陳宜民也質疑衛福部突然喊卡育兒百寶箱「很奇怪」，他指出，立院衛環委員會才剛做決議要求衛福部來說明百寶箱政策內容，沒想到衛福部會「一不做二不休」，乾脆喊卡。

陳宜民表示，改善少子化的「短期做法」有很多，育兒百寶箱是其一，政策內容該有什麼可參考其他國家做法，像丹麥觀察到國人出遊與刺激生育率有關聯，因此有鼓勵夫妻出遊的方案，衛福部應該多研究如何才能有效促進我國生育率。

除了育兒百寶箱，衛福部所主管的前瞻計畫下，預計從2017年至2021年編列20.97億元，興建「現代化食品藥物國家級實驗大樓」，在立法院審查時，也是備受質疑。陳宜民表示，食安大樓也是緩不濟急，4年都未必蓋得好，與其如此不如直接用現成的大樓，讓毒物實驗室進駐。

(中國時報)

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