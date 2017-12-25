蔡嘆人才外流 管的是台灣錢

蔡英文總統昨天接受財經媒體聯訪，對台灣金融人才流往國外特別表示關切。圖為金融就業博覽會，各大銀行與金控設攤拉攏人才。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

政府推動年輕人回台工作，蔡英文總統昨天表示，金融業資產管理從來不是台灣強項，導致人才和錢流往國外，將透過提升資產管理技術與規模等方式，吸引資金和人才留在台灣，而併購是「不錯的方向」。未來也將慢慢拉高最低薪資，她的夢想數字是3萬元。

國發會27日將公布11月景氣燈號，預估連續第4個月亮出代表景氣「穩定」的綠燈，蔡英文總統昨天接受財經媒體聯訪，根據《今周刊》電子報的報導，蔡英文表示，這兩年的景氣情況都算是不錯，明年雖然不會比今年好，但整體來看還算是穩定，惟下半年後的情況較不明朗，第4季的能見度稍嫌不足。

人錢留台 壯大資產管理

她說，明年的施政重點是穩定總體經濟，經濟好壞內需市場扮演很重要的角色，政府要負擔一部分的責任，除了重大的公共工程由政府帶頭投資，鼓勵民間消費、刺激內需的蓬勃發展也會是政府的工作重點。

蔡英文表示，過去一年多來政府「急行軍」積極修法，一連推動包括前瞻建設、綠能等重要投資方向，接下來要靠的是強大的執行力。

蔡英文十分感慨地指出，台灣很多年輕人到新加坡、香港等海外金融業工作，其實都是在管理台灣人在海外的資產，「為什麼這些錢不能留在台灣管理？」

最低薪資 夢想數字3萬

她上任後非常重視「如何讓年輕人回來台灣工作」，過去金融業資產管理不是台灣的強項，以致錢和人才都流往國外，蔡英文一直在思考如何讓錢和人才都能留在台灣。

對於國泰金日前宣布收購丹麥資產管理公司45％股權，蔡英文認為「這應該是不錯的方向」，與其自己慢慢培養，不如用併購方式可能比較快，透過提升台灣資產管理的技術與規模，吸引資金和人才留在台灣。

此外，蔡英文表示，台灣的起薪低，必須慢慢拉高最低薪資，從長照著手就是一種方式，政府日前把照服員的最低薪資拉高至3.2萬元，希望藉由長照創造幾個拉力，把保險和醫院也一起拉進來，如此既可以產生人力需求，也可進而帶動其他產業的基本薪資。

蔡英文認為，現在環保、社福已經不是經濟的對立面，提升照服員薪資將會是很重要的指標，3萬元是她對最低薪資的夢想。不過調薪後會給企業主增加很大的負擔，所以她也在思考，在調高薪資的同時，雇主負擔的勞健保也調整一下，不要跟薪資一樣調那麼高。

(中國時報)

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