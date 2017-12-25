陸學者解讀蔡新四不 無助兩岸

2017年12月25日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

近來王炳忠案、肯亞台嫌案等事件，再次攪動兩岸關係敏感神經。針對蔡英文此前提出的「四不」主張，即「善意不變，承諾不變，不會走回對抗的老路，也不會屈服於大陸壓力」，大陸全國台研會副祕書長、廈門大學台研院院長李鵬日前解讀稱，在這樣的表態下，同樣存在「四不」，即「本質不變，氛圍不變，不會對兩岸政策做出實質性的調整，也不會停止漸進式台獨，絲毫無助於改善兩岸關係」。

由大陸全國台研會主辦的「2017年台灣政局暨兩岸關係回顧與展望」座談會日前在北京召開，據中評社報導，李鵬發言時指出，透過對蔡政府上台一年半以來的觀察，蔡英文提出的兩岸政策「四不」主張，的確迷惑到一部分人，特別是一些美國的專家學者，覺得這種表態能夠體現出善意。

李鵬表示，但事實上，這樣的表態同樣存在「四不」：首先，民進黨此次上台以來，政黨本質並沒有根本性變化。他預測，隨著2018年選舉逼近，其好鬥性格會更加明顯，更不用期待民進黨會對視為「敵人」的大陸有善意；其次，民進黨內長期彌漫的恐懼大陸、敵視大陸的氛圍沒有根本性改變。若長期下去，想要讓其在兩岸關係上有所作為，恐怕是十分困難。

第三，蔡英文當局對其兩岸政策不會做出實質性的調整。蔡會玩弄一些文字遊戲，但幾乎不會順應大陸的核心要求，調整兩岸政策；最後，蔡英文當局不會停止漸進式台獨步伐。蔡對於種種柔性台獨行徑，從不公開批評，不排除她抱著「功成不必在我」的心態，埋頭為「法理台獨」清除制度障礙。

李鵬建議，面對未來嚴峻複雜的兩岸關係，陸方不僅要寄希望於台灣人民，更要寄希望於依靠自身的發展來推進國家和平統一進程。

(中國時報)