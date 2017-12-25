金融業酸拿香蕉只能請到猴子

2017年12月25日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

台灣金融人才外流嚴重，金融業者聽了大笑：「罪魁禍首不就這個政府」？撇除台灣被邊緣化不說，主管機關開放龜速、除弊重於興利，再加上金融從業人員一領高薪，就被抹成「肥貓」，幾乎成了全民公敵，這比第三世界還落後的環境，誰待得住。

「其實總統說的，對一半而已」，金融業者表示，台灣金融人才外流，已經不是一天、兩天的事，最慘的是現在就算出走，也未必有什麼大位能坐，等於說不管多麼優秀，都在為人作嫁。

相較於香港、新加坡的高度發展，全球人才齊聚，中國大陸是相對有利的人才市場。不過金融業者說，20年前去大陸的，大概賺飽回來了，10年前去的被趕回來了，因為對岸的人才也都起來了，誰要你台灣人，現在才要去大陸的，就真的只能打工。

金控高層分析，有產業、有貿易量，才有金融的發揮空間，台灣這幾年已經被邊緣化，地位不再，偏偏政府還一副故步自封的心態，開放牛步，完全無法與國際接軌，導致金融業坐困愁城，在台灣幾乎看不到前途，就是人才出走的主因。

除此之外，國內民粹高漲，主管機關怕事，那種「買投資型商品賠錢，卻要銀行埋單」的荒唐事，只會發生在台灣，影響所及就是台灣的金融從業人員，背負巨大原罪，老被叫「肥貓」，自然也招攬不到好人才，惡性循環下，拿香蕉也只能請到猴子。

投銀高層直言，與其感嘆人才外流，不如先想想要用什麼方式，活化台灣的金融環境，那8家長得一模一樣的公股銀行，是不是該先整併，否則長年酬庸式的指派經營者，是要下一代怎麼對留在台灣有期待？

(中國時報)