陳虎門批搜索王炳忠 太草率

前軍情局處長陳虎門（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

前軍情局處長陳虎門昨天表示，依其對兩岸諜報的了解，他不認為王炳忠會涉及陸生周泓旭案，情治單位發動搜查太草率，考慮不周。陳虎門說，王炳忠雖年輕，但和大陸國家主席習近平握過手，周泓旭哪有資格吸收他。

陳虎門強調，中共間諜組織不輕易吸收一個人，想吸收王，怎可能派周泓旭這樣的人做，周又有什麼資格。

陳虎門說，吸收1個間諜很不容易，調查局處理王炳忠案一口氣傳喚4個人，等於是1個間諜組織，周泓旭沒有這個本事一口氣可以吸收4個。

此外，陳虎門以實際工作經驗指出，真正做間諜的人，掩護身分都來不及，還要極力保護，如果王炳忠真是間諜，怎可能讓周泓旭和他經常聯絡，彼此還加臉書，讓間諜處在身分曝光的風險中，中共情治單位不會做這種不專業的事。

此外，儘管周泓旭已判刑1年2個月，但陳虎門仍認為周泓旭案疑點重重。他說，中共培訓間諜很謹慎，周泓旭決不可能是中共間諜，周連檢舉他的所謂「外交部A男」的真實身分都不知，周泓旭如果真是間諜，怎可能搞不清自己吸收對象的真實姓名與工作身分，當然是要調查的一清二楚，才會吸收。

陳虎門研判，周泓旭應是被我情治單位釣魚抓的，但也知他並不是中共間諜，所以輕判。而所謂A男，很可能就是調查局或是情治單位的人冒充的，設計釣周泓旭上鉤。另一方面，周又太高調，還吹牛，才會出事。

(中國時報)

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